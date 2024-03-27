قطر تفوز على الكويت بمنافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم

فاز منتخب قطر لكرة القدم، على نظيره الكويتي (1/2) في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم (2026) وكأس آسيا (2027) لتتأهل قطر رسميا للبطولة الأسيوية وللدور المقبل من تصفيات المونديال برصيد 12 نقطة.

سجل المهاجم القطري المعز علي هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 77، ليسجل بعدها بدقيقتين لاعب منتخب الكويت محمد دحام هدف التعادل، وفي الدقيقة 81 حسم المعز علي المباراة لمنتخب قطر بإحرازه الهدف الثاني.

وبذلك يتلقى المنتخب الكويتي الخسارة الثالثة له بالتصفيات متذيلا المجموعة بثلاث نقاط إلا أنه يحتفظ بفرصته باحتلال المركز الثاني المؤهل برفقة المنتخب القطري.

وفي مباراة أخرى، في ذات المجموعة تمكن منتخب أفغانستان من تحقيق فوزه الأول بالتصفيات على حساب مضيفه المنتخب الهندي بنتيجة (1/2) ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن نظيره الهندي صاحب المركز الثاني.

وتتواصل التصفيات في يونيو المقبل إذ سيلعب منتخب الكويت في السادس منه مع نظيره الهندي في أرض الأخير فيما يختتم الأزرق مشواره في هذه المرحلة من التصفيات بلقاء منتخب أفغانستان بالكويت في 11 من نفس الشهر إذ يلزم الفوز بالمباراتين الكويت للتأهل.