أول تعليق من الإخوان عقب إعلان ترامب خطوات تصنيف الجماعة إرهابية
مع اقتراب موسم الشتاء.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروسات الجهاز التنفسي؟
سعر الذهب بعد بدء التداول اليوم الخميس 27-11-2025
«أطفالُنا أمانتُنا».. حملة توعوية شاملة للبحوث الإسلامية حول حقوق الطفل وصون خصوصيته
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
أخبار البلد

الوزير يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بلندن

الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير
حمادة خطاب

وصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى العاصمة البريطانية لندن  في الساعات الأولى من صباح اليوم   لترأس الوفد المصري الرسمي في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) والتي تتضمن فعالياتها انتخابات المنظمة التي تترشح بها مصر لإعادة انتخابها في الفئة (C) بالمجلس.

وسيعرض الوزير خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية المقومات الكبيرة التي تؤهل مصر للترشح لعضوية مجلس المنظمة خاصة اهميتها الكبيرة كدولة بحرية رائدة بالاضافة الى استعراض ما نفذته مصر خلال السنوات الأخيرة استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث موانيها وإنشاء موانئ جديدة أصبحت تلعب دورًا محوريًا في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية خاصة مع وجود أهم الممرات البحرية العالمية بها وهي قناة السويس.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مهندس كامل الوزير خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن  بعدد من وزراء النقل من الدول الشقيقة والصديقة وعدد كبير من رؤساء كبريات الشركات العالمية العاملة في مجالي النقل الصناعة بالاضافة الى غرف الملاحة وذلك لبحث التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المختلفة بالقطاعين في ضوء  المناخ الاستثماري الواعد في مصر.

مهندس كامل الوزير الصناعة لندن

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

أرشيفية

خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الوزن الزائد جزء من ثقافة الأكل في مصر

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

هاتفا Realme P4x وRealme Watch 5

قيمة استثنائية مقابل سعر.. ريلمي تغزو الأسواق بسلسلة منتجات جديدة| إليك أهم مواصفاتها

فورد فوكس موديل 2008

اركب فورد فوكس سيدان سعرها 300 ألف جنيه

Lecoo Tablet 12.7

بمواصفات احترافية.. تعرف على أفضل جهاز لوحي في الأسواق 2025

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

مزاد سيارات جديد تابع لجمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

