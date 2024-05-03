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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

منافسة قشقاي.. انطلاق سيارة رينو سيمبيوز SUV الجديدة

رينو سيمبيوز
رينو سيمبيوز

رينو، الشركة الفرنسية المعروفة بإبداعها في عالم السيارات، قدمت أحدث إضافة لمجموعتها المذهلة، وهي سيارة رينو سيمبيوز SUV 

تُعَدُّ سيمبيوز ابتكارًا جديدًا يجمع بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في مظهر أنيق ومميز.

تأتي رينو سيمبيوز SUV بتصميم جريء وديناميكي يجمع بين جمال الخطوط والتفاصيل العصرية مع الوظائف العملية للاستخدام اليومي. 

تتميز السيارة بمقصورة فسيحة ومضاءة بالشمس، مما يخلق بيئة مريحة وممتعة للركاب. 

كما توفر مساحة صندوق الأمتعة الكبيرة جدًا، مما يسهل على الأسر والمسافرين تخزين الأمتعة والمعدات الضرورية لرحلاتهم.

مواصفات سيارة رينو سيمبيوز 2024

تعتمد رينو سيمبيوز على تقنية هجينة متطورة لتحقيق أداء ممتاز وكفاءة استهلاك وقود مثالية. 

تتضمن وحدة الطاقة الهجينة محرك رباعي الأسطوانات بقوة 141 حصانًا بالإضافة إلى محرك كهربائي بقدرة 36 كيلووات. 

يتيح هذا النظام للسيارة القيادة بالكهرباء بالكامل عند الانطلاق، مما يقلل من انبعاثات العادم ويحسن كفاءة استهلاك الوقود.

تدعي رينو أنها يجب أن تكون قادرة على تحقيق رقم ميل لكل جالون في الستينيات المنخفضة، بمساعدة زر E-Save الخاص بـ Symbioz الموجود أيضًا في New Clio وCaptur. 

يضمن هذا الزر أن تكون البطارية مشحونة بشكل ثابت بنسبة 40% على الأقل حتى تتمكن السيارة من اجتياز الارتفاعات الأكثر انحدارًا دون فقدان السرعة.

 

تكنولوجيا متقدمة وميزات مبتكرة:

تتمتع رينو سيمبيوز بمجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة والميزات المبتكرة التي تجعل تجربة القيادة أكثر متعة وأمانًا. 

تشمل هذه الميزات شاشة عرض معلومات رقمية عالية الدقة، ونظام ملاحة متكامل، وتقنية التحكم بالمناخ، ومجموعة متنوعة من أنظمة السلامة والأمان مثل نظام مساعدة القيادة ونظام مراقبة النقطة العمياء.

 

أسعار رينو سيمبيوز 2024

من المتوقع أن تكون رينو سيمبيوز بأسعار تنافسية في السوق، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للعائلات والمستخدمين الذين يبحثون عن سيارة عملية وأنيقة تلبي احتياجاتهم اليومية. من المتوقع أن تكون متاحة في الأسواق قريبًا، مما يجعلها واحدة من أبرز الخيارات في فئتها.

بفضل تصميمها الجذاب، وأدائها الفائق، وتقنياتها المتطورة، تعد رينو سيمبيوز خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين الأداء والراحة والتكنولوجيا. 

فهي تمثل رؤية رينو للمستقبل، حيث تقدم تجربة قيادة متميزة تلبي احتياجات العملاء اليومية بشكل مثالي.

رينو سيمبيوز سيارة SUV قشقاي

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