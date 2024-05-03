حماس تجري محادثات بعد إنذار نتنياهو

أفادت تقارير أن حماس بدأت مناقشات داخلياً ومع مختلف الفصائل رداً على إنذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار تحذير نتنياهو إلى أنه إذا لم تقبل حماس اتفاق وقف إطلاق النار في غضون أسبوع، فإن إسرائيل ستبدأ غزوا بريا لرفح.

وفقا لتايمز أوف إسرائيل، يسلط هذا الوضع الضوء على التوترات المتصاعدة بين حماس وإسرائيل، مع التهديد بغزو بري يلوح في الأفق في المنطقة. وقد دفع إنذار نتنياهو الأخير حماس إلى الانخراط في المناقشات، مما يشير إلى استعدادها للتفاوض لتجنب المزيد من التصعيد.

وانتقد أحد مسؤولي حماس توجه نتنياهو، واتهمه بمحاولة تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من خلال إطلاق تهديدات ضد رفح. ويعكس هذا الشعور تصوراً داخل حماس بأن الإنذار الذي وجهه نتنياهو يشكل استراتيجية لتقويض مفاوضات السلام المحتملة.