نهائي كأس مصر.. شاهد.. توقعات جماهير الأهلي لمباراة الزمالك وبيراميدز غدًا

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة نهائي كأس مصر في نسخته الـ 88، التي توج بها الزمالك في نسختها الأولى وحقق اللقب في العام الماضي على حساب سموحة بركلات الترجيح والتى تلعب بين بيراميدز والملكى.





ويعتبر الزمالك هو الأول والأخير في التتويج بلقب كأس مصر، حتى هذه النسخة التي سيخوضها الأبيض أمام بيراميدز على ملعب برج العرب غدًا الأحد الموافق 8-9-2019.





فاز فريق نادى الزمالك على نظيره الاتحاد السكندرى فى مباراة نصف النهائى فى بطولة كأس مصر بينما فاز فريق بيراميدز على نظيره بتروجيت.





ورصدت عدسة "صدى البلد " آراء جماهير الاهلى حول من سيفوز بكأس مصر ؟





توقع "عادل المصري" فوز بيراميدز لأنه يملك لاعبين لديهم دافع للفوز دائمًا لافتًا إلى أن أكثر اللاعبين لافتًا الانتباه في الزمالك بنشرقي بجانب شيكابالا.





وأكد "خالد محمد" أن أداء الزمالك جيد للغاية وتوقع فوزه.





وتوقع "محمد عثمان" فوز الزمالك لأنه أقوى نادي وبه لاعبون متميزون.





وتوقع " عمر هاني " فوز بيراميدز لأن لديهم جهازاً فنياً متفوقاً ولاعبين على أعلى مستوى وأفضل لاعب هو مدافع الزمالك محمود علاء.



