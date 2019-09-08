أخبار التوك شو .. أكبر قيادة منشقة عن الجماعة الإرهابية مع أحمد موسى خلال ساعات.. حقيقة دس سم في العصير لعالم مصري وقتله بالمغرب

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
خبير تمويل واستثمار يزف بشرى حول سعر الفائدة
قال مصطفى بدرة استاذ التمويل والإستثمار، إننا نشهد حالة إصلاح اقتصادي، وسعر الفائدة يتراجع ، وسوف ينخفض في الفترة المقبلة لأن تراجع سعر الفائدة يخفض الدين العام.
وأضاف مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدول الكبرى مثل أمريكا تخفيض سعر الفائدة لجذب الاستثمارات .
عايز تستثمر في الذهب.. هذه المعلومات تهمك
قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن الكثيرين يتحدثون عن الاستثمار في الذهب، مضيفا:" لو حد عايز يستثمر في الذهب يشتري سبائك وليس مصوغات ذهبية للتزيين".
وأضاف مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" لا تشتروا مصوغات ذهبية للزينة من أجل الاستثمار فيها لتوفير قيمة المصنعية، واشتروا سبائك ذهبية".
سفير مصري يكشف حقيقة دس سم في العصير لعالم مصري وقتله بالمغرب
قال السفير اشرف ابراهيم سفير مصر بالمغرب، ان تلقى خبر وفاة الدكتور ابوبكر وتم التعامل مع السلطات المغربية لإنهاء تصريحات سفر الجثمان، منوها بانه عندما تعرض لازمة صحية تم نقله إلى المستشفى ولكنه مات قبل الوصول.
وأكد السفير في مداخلة هاتفية، للبرنامج أن التقرير المبدئئ، أنه مات بسكتة قلبية، وتم تشريح الجثمان بعد ذلك الذى اكد موته سكتة قلبية.
وأشار السفير، إلى أنه عقب انتشار الأقاويل ان أبو بكر تناول عصير مسموم تم أخذ عينة منه وسوف تخرج نتيجة التحاليل بعد عدة أيام.
مفاجأة مدوية لـ الاخوان.. أكبر قيادة منشقة عن الجماعة مع احمد موسى خلال ساعات
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مفاجأة مدوية ستظهر معه على الهواء خلال ساعات، وهي أكبر قيادة انشقت مؤخرًا عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلًا: "أكبر قيادة في الجماعة الإرهابية هيكون عندنا خلال ساعات على الهواء، وسيكون مفاجأة لعصابة الجاسوس محمد مرسي والجماعة الإرهابية، لأنه يمتلك تفاصيل وكواليس عن عناصر الجماعة الإرهابية".
الوزراء: مشروعات الصعيد توفر 7 آلاف فرص عمل للشباب والسيدات
أكد نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن رئيس الوزراء اتلدكتور مصطفى مدبولي، عند توليه منصبه العام الماضي، كانت محافظات الصعيد أولى الجولات التي قام بها وذلك في رسالة واضحة أن الصعيد لم يعد كمًا مهملًا وأصبح محط الاهتمام والأنظار، لافتا إلى أن تكلفة المشاريع في الصعيد وصلت في الموازنة إلى 25 مليار جنيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء DMC"، والمذاع عبر فضائية DMC: "زيارة رئيس الوزراء اليوم الى المنيا بها عدد من المفاجآت وأهمها توفير فرص العمل للشباب، خاصة بعد افتتاح مجمع المصانع والمكون من 68 مصنعًا صغيرًا، وتم الانتهاء من 85% منه".
ونوه إلى أن فرص العمل في المشروعات الصغيرة ومنها مشروع الملابس والمكون من مصنعين يوفران 7000 فرصة عمل في مدينة واحدة، وذلك حتى يقيهم مغبة السفر للقاهرة للبحث عن فرص عمل
تخنوا ولظلظوا.. احمد موسى يكشف حالة صفوت حجازي وقيادات الإخوان بالسجون
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على محاكمة المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام الحدود الشرقية، قائلا:" ده منظر ناس مريضة دولا تخنوا وربربوا ولظلظوا في السجن".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الإرهابي العريان زاد في الوزن ودي ناس ربربت في السجن".
خبير تمويل واستثمار يزف بشرى حول سعر الفائدة
قال مصطفى بدرة استاذ التمويل والإستثمار، إننا نشهد حالة إصلاح اقتصادي، وسعر الفائدة يتراجع ، وسوف ينخفض في الفترة المقبلة لأن تراجع سعر الفائدة يخفض الدين العام.
وأضاف مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدول الكبرى مثل أمريكا تخفيض سعر الفائدة لجذب الاستثمارات .
عايز تستثمر في الذهب.. هذه المعلومات تهمك
قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن الكثيرين يتحدثون عن الاستثمار في الذهب، مضيفا:" لو حد عايز يستثمر في الذهب يشتري سبائك وليس مصوغات ذهبية للتزيين".
وأضاف مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" لا تشتروا مصوغات ذهبية للزينة من أجل الاستثمار فيها لتوفير قيمة المصنعية، واشتروا سبائك ذهبية".
سفير مصري يكشف حقيقة دس سم في العصير لعالم مصري وقتله بالمغرب
قال السفير اشرف ابراهيم سفير مصر بالمغرب، ان تلقى خبر وفاة الدكتور ابوبكر وتم التعامل مع السلطات المغربية لإنهاء تصريحات سفر الجثمان، منوها بانه عندما تعرض لازمة صحية تم نقله إلى المستشفى ولكنه مات قبل الوصول.
وأكد السفير في مداخلة هاتفية، للبرنامج أن التقرير المبدئئ، أنه مات بسكتة قلبية، وتم تشريح الجثمان بعد ذلك الذى اكد موته سكتة قلبية.
وأشار السفير، إلى أنه عقب انتشار الأقاويل ان أبو بكر تناول عصير مسموم تم أخذ عينة منه وسوف تخرج نتيجة التحاليل بعد عدة أيام.
مفاجأة مدوية لـ الاخوان.. أكبر قيادة منشقة عن الجماعة مع احمد موسى خلال ساعات
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مفاجأة مدوية ستظهر معه على الهواء خلال ساعات، وهي أكبر قيادة انشقت مؤخرًا عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلًا: "أكبر قيادة في الجماعة الإرهابية هيكون عندنا خلال ساعات على الهواء، وسيكون مفاجأة لعصابة الجاسوس محمد مرسي والجماعة الإرهابية، لأنه يمتلك تفاصيل وكواليس عن عناصر الجماعة الإرهابية".
الوزراء: مشروعات الصعيد توفر 7 آلاف فرص عمل للشباب والسيدات
أكد نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن رئيس الوزراء اتلدكتور مصطفى مدبولي، عند توليه منصبه العام الماضي، كانت محافظات الصعيد أولى الجولات التي قام بها وذلك في رسالة واضحة أن الصعيد لم يعد كمًا مهملًا وأصبح محط الاهتمام والأنظار، لافتا إلى أن تكلفة المشاريع في الصعيد وصلت في الموازنة إلى 25 مليار جنيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء DMC"، والمذاع عبر فضائية DMC: "زيارة رئيس الوزراء اليوم الى المنيا بها عدد من المفاجآت وأهمها توفير فرص العمل للشباب، خاصة بعد افتتاح مجمع المصانع والمكون من 68 مصنعًا صغيرًا، وتم الانتهاء من 85% منه".
ونوه إلى أن فرص العمل في المشروعات الصغيرة ومنها مشروع الملابس والمكون من مصنعين يوفران 7000 فرصة عمل في مدينة واحدة، وذلك حتى يقيهم مغبة السفر للقاهرة للبحث عن فرص عمل
تخنوا ولظلظوا.. احمد موسى يكشف حالة صفوت حجازي وقيادات الإخوان بالسجون
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على محاكمة المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام الحدود الشرقية، قائلا:" ده منظر ناس مريضة دولا تخنوا وربربوا ولظلظوا في السجن".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الإرهابي العريان زاد في الوزن ودي ناس ربربت في السجن".