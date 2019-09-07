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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تخنوا ولظلظوا.. احمد موسى يكشف حالة صفوت حجازي وقيادات الإخوان بالسجون.. شاهد

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:01 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على محاكمة المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام الحدود الشرقية، قائلا:" ده منظر ناس مريضة دولا تخنوا وربربوا ولظلظوا في السجن".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الإرهابي العريان زاد في الوزن ودي ناس ربربت في السجن".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإرهابى حازم ابو اسماعيل زاد 40 كيلو في السجن وكمان صفوت حجازي زاد في الوزن".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" السجناء من جماعة الإخوان الإرهابية يحصلون على كافة حقوقهم داخل السجن وده منظر ناس عيانه وفين حقوق الإنسان عشان ترصد ده ".

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