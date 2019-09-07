تخنوا ولظلظوا.. احمد موسى يكشف حالة صفوت حجازي وقيادات الإخوان بالسجون.. شاهد

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على محاكمة المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام الحدود الشرقية، قائلا:" ده منظر ناس مريضة دولا تخنوا وربربوا ولظلظوا في السجن".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الإرهابي العريان زاد في الوزن ودي ناس ربربت في السجن".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإرهابى حازم ابو اسماعيل زاد 40 كيلو في السجن وكمان صفوت حجازي زاد في الوزن".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" السجناء من جماعة الإخوان الإرهابية يحصلون على كافة حقوقهم داخل السجن وده منظر ناس عيانه وفين حقوق الإنسان عشان ترصد ده ".

