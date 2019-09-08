تنقذنى من العمى .. مسن يناشد أهل الخير مساعدتة فى إجراء عملية

ناشد المواطن عبدالسلام محمد،البالغ من العمر ٦٠عاما ، حارس عقار، والمقيم في حى العامرية بمحافظة الإسكندرية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير مساعدته فى إجراء عملية تنقذه من العمى .
ويقول في رسالته : اصبت بمياه بيضاء في عينى وأصبحت تقريبا لا أرى ومهدد بفقد الإبصار نهائيا إذا لم أجر عملية في عينى، لكنى عاجز عن إجرائها بسبب طروفى المعيشية الصعبة والعملية تتكلف ٧ آلاف جنيه، وأناشد أى فاعل خير التبرع بسداد تكاليفها.
للتواصل مع الحالة :٠١٢٧٨١٥٢٦٨٨
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
ويقول في رسالته : اصبت بمياه بيضاء في عينى وأصبحت تقريبا لا أرى ومهدد بفقد الإبصار نهائيا إذا لم أجر عملية في عينى، لكنى عاجز عن إجرائها بسبب طروفى المعيشية الصعبة والعملية تتكلف ٧ آلاف جنيه، وأناشد أى فاعل خير التبرع بسداد تكاليفها.
للتواصل مع الحالة :٠١٢٧٨١٥٢٦٨٨
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360