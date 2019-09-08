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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تنقذنى من العمى .. مسن يناشد أهل الخير مساعدتة فى إجراء عملية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن عبدالسلام محمد،البالغ من العمر ٦٠عاما ، حارس عقار، والمقيم في حى العامرية بمحافظة الإسكندرية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير مساعدته فى إجراء عملية تنقذه من العمى .

ويقول في رسالته : اصبت بمياه بيضاء في عينى وأصبحت تقريبا لا أرى ومهدد بفقد الإبصار نهائيا إذا لم أجر عملية في عينى، لكنى عاجز عن إجرائها بسبب طروفى المعيشية الصعبة والعملية تتكلف ٧ آلاف جنيه، وأناشد أى فاعل خير التبرع بسداد تكاليفها.

للتواصل مع الحالة :٠١٢٧٨١٥٢٦٨٨

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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