بعد انتهاء الجمعية العمومية.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي شهد أكبر جمعية عمومية في تاريخه.



وحرص مرتضى منصور على توجيه الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض على دعمهم لمجلس الإدارة.



وأوضح رئيس النادي الأبيض أنه يوجه رسالة لمن رفض التصويت على الميزانية قائلا من رفض الميزانية كيف سيواجه الله يوم القيامة".



وقال مرتضى منصور: "من قال نعم فوق رأسي ومن قال لا فوق رأسي أيضا، وسأخدم الجميع".



وأوضح رئيس الزمالك أنه يوجه التهنئة لأشرف زكي الذي نجح بمنصب أمين الصندوق وكل من أحمد مرتضى وأحمد عادل عبد الفتاح على نجاحهما في العضوية.