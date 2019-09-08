عمرو دياب يشعل حفل جولف بورتو كايرو.. صور

أحيا عمرو دياب، أمس السبت، واحدة من أقوى السهرات التي ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير، داخل أضخم خيمة تم إنشاؤها بجولف بورتو كايرو.



ورغم أن الخيمة مجهزة بمقاعد وأماكن مخصصة لإستقبال كبار الشخصيات والمشاهير، إلا أنهم تركوا مقاعدهم وأماكنهم بمجرد ظهور الهضبة، والتفوا حول خشبة المسرح كالعادة لمشاركة نجمهم المفضل وصلات الغناء والرقصات المتتالية التي لم تنقطع طوال فرقته على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة وحتى ختام حفله.



قدم الهضبة عددا من أغانيه الشهيرة منها "الليلة" ،"بحبه" ،"قمرين"، "ده لو اتساب"، "راجع"، "أجمل عيون"، "وياه"، "معاك قلبي"،"يتعلموا"،"العالم الله"،"نغمة الحرمان"،"أول يوم في البعد"، "راجعين"، "ايام وبنعيشها"، "الليلادي"، "كان طيب،" مابلاش نتكلم في الماضي"، "ميال"، "شوقنا"،" خلينا لوحدينا" و"يتعلموا" .. بالاضافة الى أغنيتة الجديدة "يوم تلات" التي أشعلت المزيد من أجواء البهجة والإثارة خاصة لدى الفتيات.



يشهد الحفل النجاح رقم ٣١ في التعاون بين عمرو دياب والمنظم والمنتج وليد منصور، بالإضافة إلى التأمين المحكم للحفلات بالتنسيق مع رجال وزارة الداخلية والجهات المختصة.