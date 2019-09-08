أخبار الفن .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها



شاهد.. سمية الخشاب تعزف على البيانو

نشرت سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعها بشقيقتها فرح، معلقة على الصورة قائلة: "ليس هناك صديق أفضل من الأخت".



وظهرت سمية الخشاب، في الصورة بفستان أنيق مشجر وهي تعزف على البيانو، وعلقت قائلة: "مسائكم ورد حبايبي"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.الحلقة الثالثة على التوالي .. حبيبتي فضائية يدخل الأعلى مشاهدة عبر يوتيوبنجح المسلسل الصينى "حبيبتى فضائية " فى الدخول إلى قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر ، من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".أحدث ظهور لـ جورج وسوف مع أولاده.. شاهدنشر المطرب جورج وسوف، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برفقة أولاده.عمرو دياب يشعل حفل جولف بورتو كايرو.. صورأحيا عمرو دياب، أمس السبت، واحدة من أقوى السهرات التي ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير، داخل أضخم خيمة تم إنشاؤها بجولف بورتو كايرو.بسبب حادث السيارة .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيمأعلنت نقابة المهن الموسيقية استنكارها، من تضارب أقوال المطرب الشعبي حكيم، حول حادث السيارة الذي تعرض له.