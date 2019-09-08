أخبار الفن .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
شاهد.. سمية الخشاب تعزف على البيانو
نشرت سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت سمية الخشاب، في الصورة بفستان أنيق مشجر وهي تعزف على البيانو، وعلقت قائلة: "مسائكم ورد حبايبي"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.
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الحلقة الثالثة على التوالي .. حبيبتي فضائية يدخل الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب
نجح المسلسل الصينى "حبيبتى فضائية " فى الدخول إلى قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر ، من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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أحدث ظهور لـ جورج وسوف مع أولاده.. شاهد
نشر المطرب جورج وسوف، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برفقة أولاده.
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عمرو دياب يشعل حفل جولف بورتو كايرو.. صور
أحيا عمرو دياب، أمس السبت، واحدة من أقوى السهرات التي ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير، داخل أضخم خيمة تم إنشاؤها بجولف بورتو كايرو.
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بسبب حادث السيارة .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم
أعلنت نقابة المهن الموسيقية استنكارها، من تضارب أقوال المطرب الشعبي حكيم، حول حادث السيارة الذي تعرض له.
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شاهد.. سمية الخشاب تعزف على البيانو
نشرت سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت سمية الخشاب، في الصورة بفستان أنيق مشجر وهي تعزف على البيانو، وعلقت قائلة: "مسائكم ورد حبايبي"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.
للمزيد من التفاصيل
الحلقة الثالثة على التوالي .. حبيبتي فضائية يدخل الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب
نجح المسلسل الصينى "حبيبتى فضائية " فى الدخول إلى قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر ، من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
للمزيد من التفاصيل
أحدث ظهور لـ جورج وسوف مع أولاده.. شاهد
نشر المطرب جورج وسوف، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برفقة أولاده.
للمزيد من التفاصيل
عمرو دياب يشعل حفل جولف بورتو كايرو.. صور
أحيا عمرو دياب، أمس السبت، واحدة من أقوى السهرات التي ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير، داخل أضخم خيمة تم إنشاؤها بجولف بورتو كايرو.
للمزيد من التفاصيل
بسبب حادث السيارة .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم
أعلنت نقابة المهن الموسيقية استنكارها، من تضارب أقوال المطرب الشعبي حكيم، حول حادث السيارة الذي تعرض له.
للمزيد من التفاصيل
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعها بشقيقتها فرح، معلقة على الصورة قائلة: "ليس هناك صديق أفضل من الأخت".