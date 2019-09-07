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هنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها.. والجمهور: أحلى من بعض

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:36 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
رنا عصمت
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعها بشقيقتها فرح، معلقة على الصورة قائلة: "ليس هناك صديق أفضل من الأخت".

وتتمتع الفنانة هنا الزاهد بعلاقة قريبة ومميزة مع شقيقتيها نور وفرح، وهو ما ظهر في عدة مناسبات سابقة، وجاءت إطلالتهن بسيطة، ارتدت هنا تيشيرت أسود وفرح تيشيرت أبيض، وكانت الصورة نشرت من قبل ولكن هنا الزاهد إعادت نشرها مرة أخرى لتعلق على الصورة أن الأخت أفضل من الصديق.

وجاءت بعض التعليقات من الجمهور على الصورة: "احلى من بعض..قمرتين".


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