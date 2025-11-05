قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
توك شو

الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي.. زيارة تاريخية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية.

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مراسم الاستقبال تضمنت تفقد حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين للبلدين، والتقاط صورة تذكارية، قبل عقد جلسة مشاورات مغلقة بين الرئيسين، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين الجانبين.

زيارة تاريخية لتعزيز العلاقات الثنائية

وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الرئيس السيسي رحب بالرئيس جاباروف، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية، ومعرباً عن تطلع مصر لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 وأشاد الرئيس السيسي بقرار قرغيزيا افتتاح سفارة لها في القاهرة، باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين البلدين، ولفت إلى التنسيق الجاري لعقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

من جانبه، أعرب الرئيس جاباروف عن سعادته بهذه الزيارة الأولى، مقدماً التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيداً بالدور المصري المحوري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبتاريخ التعاون بين البلدين.

قضايا التعاون الاقتصادي والتنموي

تناولت المباحثات إمكانية مشاركة الشركات المصرية في جهود التطوير والتنمية في قرغيزيا، مع التركيز على خبرة الشركات المصرية في هذا المجال. كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفرص التصنيع المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف.

التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية

استعرض اللقاء التطورات السياسية والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أطلع الرئيس السيسي على جهود مصر في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، مع الإعلان عن استضافة مؤتمر دولي حول إعادة الإعمار بالقطاع بنهاية نوفمبر الجاري.

وأشاد الرئيس جاباروف بالدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكداً أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق. كما عرض الرئيس القرغيزي رؤية بلاده تجاه التطورات في آسيا الوسطى والتحديات والفرص في ظل التحولات الدولية الراهنة.

الرئيس السيسي افتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس جاباروف

