19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الرئيس القيرغيزي ومدبولي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون
محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص
ملفات تمس حياة المواطن.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
الرئيس القرغيزي: زيارتي إلى مصر خطوة تاريخية مهمة في علاقاتنا الثنائية
بلجيكا تبحث تفعيل المادة 4 من ميثاق الناتو
إسرائيل تسلم جثامين 15 فلسطينياً ضمن صفقة التبادل في غزة
اعرف ازاي تروح المتحف المصري الكبير مواصلات وأسعار التذاكر والمواعيد
إصابة 10 أشخاص إثر حادث دهس جنوب غرب فرنسا
سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
وزير الري: مئات الملايين من الأفارقة يفتقرون لخدمات المياه والصرف الصحي الآمنة
رئيس معهد التخطيط القومي: تعزيز التكامل الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية
الرئيس القرغيزي: زيارتي إلى مصر خطوة تاريخية مهمة في علاقاتنا الثنائية

منار عبد العظيم

أكد الرئيس القرغيزي على أهمية زيارته لمصر، مشيرًا إلى أنها تشكل نقطة تحول جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين. 

كما أشار إلى أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا واسعة لتعميق التعاون في مختلف المجالات.

 الرئيس القرغيزي: مصر مهد الحضارة الإنسانية وأقدم لها التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

أعرب الرئيس القرغيزي عن إعجابه بالحضارة المصرية العريقة، مُهنئًا مصر على افتتاح المتحف المصري الكبير. ووصف المتحف بأنه يمثل قمة في تقدير وإحياء التراث الإنساني والحضاري.

 الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي

لفت الرئيس القرغيزي إلى أنه يتابع عن كثب تطورات خطة مصر 2030، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققها مصر في مختلف القطاعات، وخاصة في المجال الاقتصادي. وأشاد بالخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة.

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

