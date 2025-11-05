الرئيس القرغيزي: زيارتي إلى مصر خطوة تاريخية مهمة في علاقاتنا الثنائية

أكد الرئيس القرغيزي على أهمية زيارته لمصر، مشيرًا إلى أنها تشكل نقطة تحول جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أشار إلى أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا واسعة لتعميق التعاون في مختلف المجالات.

الرئيس القرغيزي: مصر مهد الحضارة الإنسانية وأقدم لها التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

أعرب الرئيس القرغيزي عن إعجابه بالحضارة المصرية العريقة، مُهنئًا مصر على افتتاح المتحف المصري الكبير. ووصف المتحف بأنه يمثل قمة في تقدير وإحياء التراث الإنساني والحضاري.

الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي

لفت الرئيس القرغيزي إلى أنه يتابع عن كثب تطورات خطة مصر 2030، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققها مصر في مختلف القطاعات، وخاصة في المجال الاقتصادي. وأشاد بالخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة.