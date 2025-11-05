دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور

نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عدد من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وبمشاركة 113 كادر أمنى يمثلون 38 دولة أفريقية ودول الكومنولث.

تضمنت الدورات التدريبية عدد من المجالات أبرزها مكافحة الإرهاب الدولى، حيث تم إتاحة الفرصة للمتدربين للتدريب فى المعهد القومى لتدريب القوات الخاصه فى تطبيق عملى للبرامج التدريبية وفقاً للمعايير الدولية وبأسلوب علمى وإحترافى.

كما تضمنت برامج الدورة حراسة الشخصيات وتأمين المنشأت الهامة، حيث تلقى المتدربون تدريبات عملية فى المعهد القومى للحراسات والتأمين تحت إشراف نخبة متميزة من الكوادر الأمنية المصرية وتم تدريبهم على مختلف المواقف.

على هامش الدورات التدريبية تم تنظيم زيارة للمشاركين فيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمشاهدة التطور العمرانى والحضارى الذى تشهده مصر.

وقد أشاد المتدربون خلال حفل تخريجهم بالكوادر الأمنية المصرية وبالمعاهد التدريبية الأمنية التى ساهمت فى تنمية مهاراتهم بأسلوب علمى وإحترافى يمكنهم من تطوير مهاراتهم وقدراتهم فى المجالات الأمنية التى تشملها الدورات التدريبية وبالدعم الذى تقدمه مصر لهم فى مجال التدريب الأمنى والذي ينعكس بالإيجاب على الإرتقاء بمهاراتهم الامنية.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الكيانات الأمنية للدول الصديقة وتطوير برامج التدريب.

وذلك إستمراراً للدعم التدريبى الذى تقدمه مصر للكوادر الأمنية من مختلف الدول.