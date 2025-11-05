نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات

أعلن مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن إطلاق برنامج “ابنى بلدك.. بصوتك”، الذي يهدف لتعزيز المشاركة الواسعة للعمال بصفة عامة وتنظيم العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية خاصة في انتخابات مجلس النواب والانتخابات العمالية المرتقبة القادمة.

ويتزامن ذلك وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروع أعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة ودراسة متأنية.

كما بعث رئيس مؤتمر الجمعية العمومية للرئيس عبد الفتاح السيسي برقية ثمن فيها الفكر التنموي للرئيس في مواجهة التحديات ورؤيته الثاقبة في رسم سياسات مستقبلية تّرسخ لتنمية اقتصادية مستدامة.

وجاء نص البرقية كالتالي:

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

تحية إعزاز وتقدير/

“يطيب لي ومجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية ولجانها النقاببة على مستوى الجمهورية، أن تصطف خلف كتب التاريخ التي سجلت افتتاح المتحف المصري الكبير ليكون مصدر إلهام في صياغة ”ورقة عمل”، فالنقابة العامة تتفق ورؤية دولة مصر العظمى أقدم دولة في التاربخ على أن تكون أول مواد تلك الورقة تطوير ملف التدريب وبخاصة التحويلي، كي يتناغم وشكل الثورة الصناعة التكنولوجية الخامسة ودَعمًا وتأييدًا لمكامن العِزَّة التي تتخلص معانيها في إعلاء قيم الأمان والاستقرار الوظيفي".

وأكدت البرقية لرئيس أقدم دولة في العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد العهد والوعد بمواصلة العمل ليل نهار من أجل إعلاء رايات الانتاج لمصرنا الحبيبة.

وفي سياق أعمال الجمعية العمومية كلف رئيس المؤتمر أعضاء المكتب التفيذي للنقابة العامة على وضع جدول زمني لتنفيذ حزمة من مشروعات البرامج التي تعزز من قدرات العاملين والمؤسسات في أنماط وأنواع اسواق العمل بالجمهورية الجديدة، ومن تلك المشاريع:

مشروع: النقابي الرائد.

مشروع: العامل التقني.

مشروع: علاقة أدوات الإنتاج بالذكاء الاصطناعي.

مشروع: تطوير أدوات وسائل الاتصال النقابي.

مشروع: تطويع ادوات التكنولوجيا لتحديث الخدمات المتنوعة التي يقدمها تنظيمكم النقابي لكم سواء كانت صحية أو اجتماعية أو خلاف ذلك.

مشروع: تحديث مناهج التدربب والتثقيف بما يتناغم ومتطلبات سوق العمل الحديث.

هذا بالاضافة لعقد الندوات بشكل دوري داخل مواقع المسئولية للاضطلاع على كل ما هو جديد بمنظومة السلامة والصحة المهنية.

كما قدم هشام فاروق المهيري رئيس مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، التهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة أعياد انتصارت حرب اكتوبر المجيدة.

شارك في فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية المستشار وليد عبد الرازق مدير عام الاتصال النقابي بوزارة العمل نائبا عن محمد جبران وزير العمل، وعبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، ود. أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد التعاونيات ورئيس اتحاد العمال الأسبق، ونواب وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العمالية وأحمد عبد الله وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإدارة المالية على النقابات والاتحادات.