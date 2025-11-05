قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات

هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر
هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر
الديب أبوعلي

أعلن مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن إطلاق برنامج “ابنى بلدك.. بصوتك”، الذي يهدف لتعزيز المشاركة الواسعة للعمال بصفة عامة وتنظيم العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية خاصة في انتخابات مجلس النواب والانتخابات العمالية المرتقبة القادمة.

ويتزامن ذلك وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروع أعادة بناء مؤسسات  الدولة على أسس صحيحة ودراسة متأنية.

كما بعث رئيس مؤتمر الجمعية العمومية للرئيس عبد الفتاح  السيسي برقية ثمن فيها الفكر التنموي للرئيس في مواجهة التحديات ورؤيته الثاقبة في رسم سياسات مستقبلية تّرسخ لتنمية اقتصادية مستدامة.

وجاء نص البرقية كالتالي:

الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

تحية إعزاز وتقدير/

“يطيب لي ومجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية ولجانها النقاببة على مستوى الجمهورية، أن تصطف خلف كتب التاريخ التي سجلت افتتاح المتحف المصري الكبير ليكون مصدر إلهام في صياغة ”ورقة عمل”، فالنقابة العامة تتفق ورؤية دولة مصر العظمى أقدم دولة في التاربخ على أن تكون أول مواد تلك الورقة تطوير ملف التدريب وبخاصة التحويلي، كي يتناغم وشكل الثورة الصناعة التكنولوجية الخامسة ودَعمًا وتأييدًا لمكامن العِزَّة التي تتخلص معانيها في إعلاء قيم الأمان والاستقرار الوظيفي".

وأكدت البرقية لرئيس أقدم دولة في العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد العهد والوعد بمواصلة العمل ليل نهار من أجل إعلاء رايات الانتاج لمصرنا الحبيبة.

وفي سياق أعمال الجمعية العمومية كلف رئيس المؤتمر أعضاء المكتب التفيذي للنقابة العامة على وضع جدول زمني لتنفيذ حزمة من مشروعات البرامج التي تعزز من قدرات العاملين والمؤسسات في أنماط وأنواع اسواق العمل بالجمهورية الجديدة، ومن تلك المشاريع:

  • مشروع: النقابي الرائد.
  • مشروع: العامل التقني.
  • مشروع: علاقة أدوات الإنتاج بالذكاء الاصطناعي.
  • مشروع: تطوير أدوات وسائل الاتصال النقابي.
  • مشروع: تطويع ادوات التكنولوجيا لتحديث الخدمات المتنوعة التي يقدمها تنظيمكم النقابي لكم سواء كانت صحية أو اجتماعية أو خلاف ذلك.
  • مشروع: تحديث مناهج التدربب والتثقيف بما يتناغم ومتطلبات سوق العمل الحديث.

هذا بالاضافة لعقد الندوات بشكل دوري داخل مواقع المسئولية للاضطلاع على كل ما هو جديد بمنظومة السلامة والصحة المهنية.

كما قدم هشام فاروق المهيري رئيس مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، التهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة أعياد انتصارت حرب اكتوبر المجيدة.

شارك في فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية المستشار وليد عبد الرازق مدير عام الاتصال النقابي بوزارة العمل نائبا عن محمد جبران وزير العمل، وعبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، ود. أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد التعاونيات ورئيس اتحاد العمال الأسبق، ونواب وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العمالية وأحمد عبد الله وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإدارة المالية على النقابات والاتحادات.

نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية هشام فاروق المهيري اتحاد عمال مصر انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الانتخابات العمالية الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

ترشيحاتنا

عمر جابر

عمر جابر: الزمالك جاهز لمواجهة بيراميدز..والسوبر مفتاح المنافسة في الموسم

آرني سلوت

سلوت: ريال مدريد مثل أستون فيلا.. كلاهما يلعب بنفس الطريقة

مصطفي شوبير

شوبير: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي وجاهزون لمواجهة سيراميكا

بالصور

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد