السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
الحكومة: تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية في تاريخ مصر الحديث باستثمارات 550 مليار دولار
غير عادلة.. مسلم يفتح النار على نقابة المهن الموسيقية بعد أزمته الأخيرة
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور في نشر فيديوهات خادشة
ترامب تعليقا على فوز ممداني: الديمقراطيون يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا
إعلان تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر قريباً
أسامة عبدالحي: الخطأ الطبي ليس جريمة وييجب خضوعه للقانون المدني
أخبار البلد

ختام فعاليات البرنامج الأول ضمن مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

اختتمت وزارة التنمية المحلية اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الأول ضمن مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، الذي عُقد خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، تحت عنوان "إعداد التقارير والمخاطبات والعروض الرسومية للقيادات العليا".

يأتي البرنامج في إطار جهود الوزارة لبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم في إعداد التقارير والعروض والمراسلات الرسمية باحترافية، بما يعزز الأداء المؤسسي ويسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

 أبرز محاور البرنامج:


_ مهارات إعداد التقارير الفنية والمراسلات الحكومية.
_ استخدام التطبيقات الرقمية الحديثة في تصميم العروض الرسمية.
_ تحسين الكتابة الفنية والصياغة اللغوية المنضبطة.
_ تبادل الخبرات بين ممثلي الوزارات والهيئات المشاركة.

شارك في البرنامج ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من الوزارات شملت: التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإنتاج الحربي، البيئة، التربية والتعليم، الطيران المدني، الثقافة، والصحة.

 إلى جانب الهيئات والجهات التابعة مثل هيئة تنمية الصعيد، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، شركة قها للصناعات الكيماوية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للرعاية الصحية.

وكذلك ديوان عام محافظتي القاهرة والجيزة ومديرية الإسكان والمرافق بالقاهرة.

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية: اننا على نعمل على بناء كوادر حكومية قادرة على التطوير والابتكار وتحسين جودة الخدمات، فالتدريب هو مفتاح النجاح في تحقيق إدارة محلية حديثة ومواكبة للتكنولوجيا."

التنمية المحلية منال عوض الكوادر المحلية الدورات التدريبية

