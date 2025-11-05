البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء والقديس مارجرجس بمدينة الأمل

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، العظة الأسبوعية، من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينة الأمل، في تمام السادسة مساء.

وتنقل العظة الأسبوعية لقداسة البابا عبر القنوات الفضائية المسيحية: CTV، أغابي، مي سات، ولوجوس، إلى جانب صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيسبوك.

أهمية العظة الأسبوعية

وتُعد العظة الأسبوعية تقليدا رعويا يحرص عليه قداسة البابا تواضروس الثاني، إذ يلتقي من خلالها بالشعب القبطي ليقدّم تعليما روحيا وكتابيا يعين المؤمنين على التمسك بالإيمان، ويمنحهم رؤية مسيحية عميقة للحياة اليومية في ضوء كلمة الله.