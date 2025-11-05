الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات

أكد الرئيس القرغيزي، سورونباي جينيبكوف على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الاستثمار، بما يشمل العديد من المجالات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة.

نؤكد استعدادنا التام للتعاون مع رجال الأعمال المصريين

شدد الرئيس القرغيزي، على استعداد بلاده التام لتوسيع التعاون مع رجال الأعمال المصريين، مؤكداً على أهمية تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين لتحقيق مصالح مشتركة.

مستعدون لبناء شراكة اقتصادية مع مصر تقوم على المنفعة المتبادلة

وأكد الرئيس القرغيزي ، تصريحاته على استعداد بلاده لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد مع مصر، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة يجب أن تقوم على أسس من المنفعة المتبادلة بين البلدين.

تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين

وأوضح الرئيس القرغيزي ، أهمية زيارته لمصر، مشيرًا إلى أنها تشكل نقطة تحول جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا واسعة لتعميق التعاون في مختلف المجالات.

ولفت الرئيس القرغيزي إلى أنه يتابع عن كثب تطورات خطة مصر 2030، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققها مصر في مختلف القطاعات، وخاصة في المجال الاقتصادي. وأشاد بالخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة.