البابا لاون يدعو للصلاة لأجل من يُصارعون اليأس
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
حوادث

19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع

محمد صبرى   -  
مصطفي رجب

قررت محكمة القاهرة المنعقدة في الأميرية ، تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما داخل مدرسة في التجمع لـ 19 نوفمبر الجاري.


وكشف دفاع المجني عليها ، عن أنه لا يوجد نية للتصالح قائلاً: "محدش اتواصل معانا وكارما عايزه تاخد حقها وبننضم لطلبات النيابة العامة حيث هي المحركة للدعوى الجنائية" .

وقال دفاع المجني عليها، إنه يطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين، حيث أن الواقعة ليست مشاجرة عابرة وإنما إعتداء من ثلاثة طالبات أكبر من موكلتي سناً وهو ما يوصف بأنه إعتداء ممنهج نتج عنه العاهة المستديمة الواردة بتقرير الطب الشرعي.

وكشف دفاع الطالبة كارما، ان موكلتي مازالت تعاني بسبب الواقعة التي حدثت لها من اضطرابات نفسية وبكاء متكرر وعزلة إجتماعية بالإضافة للحالة الصحية السيئة، كما أن الحكم سيكون بمثابة حياة كادت أن تنهار ويمسح دمعتها ويجبر كسر قلبها.

قررت جهات التحقيق إحالة 3 طالبات للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهن في ضرب الطالبة كارما وتهشيم أنفها في المشاجرة التي شهدتها إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ مشاجرة مدرسة كابيتال.

حاولت منعه من سرقة أرملة فأنهى حياتها.. تشييع جثمان شهيد الشهامة بالدقهليةحاولت منعه من سرقة أرملة فأنهى حياتها.. تشييع جثمان شهيد الشهامة بالدقهلية
وكشفت التحقيقات أن المتهمات ومن بينهن الطالبة راوية اشتركن في الاعتداء بالضرب على زميلتهن "كارما" داخل المدرسة، ما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة، وسط حالة من الفوضى داخل الحرم المدرسي، وثقتها مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، كشف تقرير الطب الشرعي أن الطالبة كارما تعاني من كسر بعظام الأنف ناتج عن واقعة الاعتداء التي تعرضت لها، بالإضافة إلى انسداد بالتنفس واعوجاج بالحاجز الأنفي، وتشوه بسيط في الشكل الخارجي للأنف.

وأشار إلى أن المجني عليها تحتاج لتدخل جراحي بعد بلوغ سن 16 عامًا، ما يؤكد خطورة الإصابات التي لحقت بها، مضيفًا أن الطب الشرعي طلب صورة أشعة لعظام الأنف قبل وقوع الحادث، إن وجدت، للبت في مدى تسبب الواقعة بعاهة مستديمة من عدمه.

الطالبة كارما ضرب الطالبة كارما أقصي عقوبة

