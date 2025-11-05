19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع

قررت محكمة القاهرة المنعقدة في الأميرية ، تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما داخل مدرسة في التجمع لـ 19 نوفمبر الجاري.



وكشف دفاع المجني عليها ، عن أنه لا يوجد نية للتصالح قائلاً: "محدش اتواصل معانا وكارما عايزه تاخد حقها وبننضم لطلبات النيابة العامة حيث هي المحركة للدعوى الجنائية" .

وقال دفاع المجني عليها، إنه يطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين، حيث أن الواقعة ليست مشاجرة عابرة وإنما إعتداء من ثلاثة طالبات أكبر من موكلتي سناً وهو ما يوصف بأنه إعتداء ممنهج نتج عنه العاهة المستديمة الواردة بتقرير الطب الشرعي.

وكشف دفاع الطالبة كارما، ان موكلتي مازالت تعاني بسبب الواقعة التي حدثت لها من اضطرابات نفسية وبكاء متكرر وعزلة إجتماعية بالإضافة للحالة الصحية السيئة، كما أن الحكم سيكون بمثابة حياة كادت أن تنهار ويمسح دمعتها ويجبر كسر قلبها.

قررت جهات التحقيق إحالة 3 طالبات للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهن في ضرب الطالبة كارما وتهشيم أنفها في المشاجرة التي شهدتها إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ مشاجرة مدرسة كابيتال.

وكشفت التحقيقات أن المتهمات ومن بينهن الطالبة راوية اشتركن في الاعتداء بالضرب على زميلتهن "كارما" داخل المدرسة، ما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة، وسط حالة من الفوضى داخل الحرم المدرسي، وثقتها مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، كشف تقرير الطب الشرعي أن الطالبة كارما تعاني من كسر بعظام الأنف ناتج عن واقعة الاعتداء التي تعرضت لها، بالإضافة إلى انسداد بالتنفس واعوجاج بالحاجز الأنفي، وتشوه بسيط في الشكل الخارجي للأنف.

وأشار إلى أن المجني عليها تحتاج لتدخل جراحي بعد بلوغ سن 16 عامًا، ما يؤكد خطورة الإصابات التي لحقت بها، مضيفًا أن الطب الشرعي طلب صورة أشعة لعظام الأنف قبل وقوع الحادث، إن وجدت، للبت في مدى تسبب الواقعة بعاهة مستديمة من عدمه.