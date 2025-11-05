قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الرئيس السيسي يستقبل رئيس قرغيزستان خلال زيارته الأولى لمصر لبحث التعاون المشترك في مختلف المجالات

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
صدى البلد

الرئيس السيسي خلال اللقاء: 

  • يعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع قرغيزستان في مختلف المجالات
  • يثمن قرار جمهورية قرغيزيا افتتاح سفارة لها في القاهرة
  • يؤكد على أهمية التنسيق الجاري لعقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
  • بحث إمكانية انخراط الشركات المصرية في جهود التطوير والتنمية في قرغيزيا
  • بحث فرص التصنيع المشترك وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية في البلدين لمواجهة الفكر المتطرف
  • مصر ستستضيف مؤتمرا دوليا حول إعادة إعمار غزة نهاية نوفمبر الجاري

الرئيس القرغيزي خلال اللقاء: 

  • يقدم التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
  • يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في شتى المجالات
  • يثمن الدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • يؤكد أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية شملت تفقد حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين، والتقاط صورة تذكارية، أعقبها اصطحاب الرئيس للرئيس الضيف لعقد جلسة مشاورات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس رحب بالرئيس جاباروف في أول زيارة رئاسية يجريها رئيس قرغيزي لمصر في تاريخ العلاقات بين البلدين، ‏كما أكد الرئيس أهمية هذه الزيارة التاريخية في فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، ومعرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثمناً  قرار جمهورية قرغيزيا افتتاح سفارة لها في القاهرة، باعتباره خطوة استراتيجية تسهم في دفع العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأشار الرئيس إلى أهمية التنسيق الجاري لعقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، باعتبارها إطاراً مؤسسياً لمتابعة نتائج الزيارة والبناء عليها، بما يعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس جاباروف عن سعادته البالغة بزيارته الأولى إلى القاهرة، مقدماً التهنئة للرئيس بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في شتى المجالات.

كما أوضح أن قرار قرغيزيا بافتتاح سفارة لها في القاهرة يأتي ترجمة لقناعتها بأهمية الدور المصري المحوري في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وانطلاقاً من الروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

‏وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً عدداً من الموضوعات الهامة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك إمكانية انخراط الشركات المصرية في جهود التطوير والتنمية في قرغيزيا، خاصةً مع الخبرة الواسعة التي اكتسبتها الشركات المصرية في هذه المجالات.

وتناولت المباحثات كذلك سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفرص التصنيع المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية في البلدين لمواجهة الفكر المتطرف.

‏وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً التطورات السياسية والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

وقد أعرب الرئيس جاباروف عن تقديره العميق للدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تُوّج باستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكداً أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق.

ومن ناحيته، استعرض الرئيس القرغيزي رؤية بلاده إزاء التطورات في منطقة آسيا الوسطى، وما تواجهه من تحديات وفرص، في ظل التحولات الجارية على الساحة الدولية.

قرغيزستان السيسي غزة المتحف المصري الكبير آسيا الوسطى قرغيزيا

