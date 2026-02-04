قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضاعفة التبادل التجاري.. الرئيس السيسي يرسم خارطة طريق لقفزة اقتصادية كبرى مع تركيا
رئيسة القومي للمرأة: ملف تمكين السيدات يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة أمينة أردوغان وتؤكد عمق الروابط بين مصر وتركيا
اقتصاد

طرح فرصة استثمارية فريدة لإقامة أول مطعم بانورامي بأعلى نقطة على ساحل البحر المتوسط.. تفاصيل

طرح فرص استثمارية
طرح فرص استثمارية

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عن طرح فرصة استثمارية متميزة تُعد من أبرز الفرص السياحية والاستثمارية بالساحل الشمالي.

وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة التي تتمتع بها مدينة العلمين الجديدة، ودعم الأنشطة السياحية والترفيهية عالية المستوى.

أوضح رئيس الجهاز أن الفرصة الاستثمارية الجديدة تتضمن إقامة وتشغيل أول مطعم في الساحل الشمالي يقع على أعلى نقطة على ساحل البحر المتوسط، بما يمنح المشروع ميزة تنافسية غير مسبوقة من حيث الموقع والرؤية البانورامية الخلابة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المشروع يقع داخل برج LD06 بمدينة العلمين الجديدة، ويتمتع بـ إطلالة مباشرة ومفتوحة على البحر الأبيض المتوسط إلى جانب مشهد بصري فريد للمدينة وأبراجها ومنطقتها السياحية والعمرانية الحديثة، مما يجعله وجهة استثنائية للزوار ورواد المدينة على مدار العام.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن هذا الطرح يأتي بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، بما يوفر نموذجًا استثماريًا جاذبًا يحقق التوازن بين تعظيم العائد الاستثماري للمستثمرين وتحقيق قيمة مضافة للمدينة، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تقديم تجربة ضيافة راقية تتماشى مع الطابع العالمي لمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز أن المدينة تشهد نموًا متسارعًا في حجم الإقبال السياحي والاستثماري، خاصة مع اكتمال العديد من المشروعات الكبرى، ما يعزز من فرص نجاح الأنشطة الفندقية والترفيهية والمطاعم المتميزة، لاسيما في المواقع ذات الطبيعة الفريدة مثل هذا المشروع.

واشار رئيس الجهاز على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات التقديم خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 12\2\2026.

واختتم رئيس الجهاز بأن التقديم على هذه الفرصة الاستثمارية يتم من خلال مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها الجهاز، في إطار حرصه على إتاحة فرص نوعية تسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز مكانة المدينة كإحدى أهم المقاصد السياحية والاستثمارية على مستوى الجمهورية والمنطقة.

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

