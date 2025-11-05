قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
حوادث

القضاء على بؤرة إجرامية بسوهاج.. مصرع 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه والإتجار بالمواد المخدرة يضم 4 عناصر جنائية خطرة "سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد – سرقة بالإكراه – مخدرات –سلاح نارى"، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى جناية قتل أحد الأشخاص حال قيامهم بسرقة مركبة "تروسيكل" كان يستقلها ، وذلك بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وحال إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر وضبط الأخير.. وبحوزتهم (7 قطع سلاح نارى "4 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – كمية من الطلقات النارية المتنوعة - 3 كيلو جرام من المواد المخدرة "حشيش – شابو" – 2 دراجة نارية).. وتم بإرشاد الأخير ضبط مركبة التروسيكل المستولى عليها لدى (عميلهم سيئ النية – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) تم ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

تبادل إطلاق النار مقتل 3 عناصر إجرامية النيابة العامة سوهاج

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

خوان بيزيرا

خوان بيزيرا عبر انستجرام: يا ليالي عودي تاني بالأمجاد

سيد عبد الحفيظ

سيد عبدالحفيظ يصل مقر إقامة الاهلي بالإمارات.. صور

سلة الأهلي

انطلاق الدور ربع النهائي لدوري المرتبط لكرة السلة.. اليوم

بالصور

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

