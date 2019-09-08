طوال شهر سبتمبر.. كوكب المشترى وقلب العقرب يضيئان سماء مصر

حل كوكب المشترى ضيفًا على سماء مصر والوطن العربي ليلمع، معلنًا عن بقائه منيرًا كـ"طبق من بنور" طوال شهر سبتمبر.



يظهر كوكب المشترى من بعد غروب الشمس وحتى أول الليل باتجاه الجنوب الغربي في الأفق، وفقًا لتقرير الجمعية الفلكية في جدة.



وكشفت الجمعية الفلكية عن أن كوكب المشترى، وقع في نقطة تقابل مع الشمس يونيو الماضي، حيث زين السماء بداية من الغروب إلى بزوغ الفجر.



واقتصرت مدة سطوع المشترى في السماء خلال هذا الشهر حيث اكتفى بالتواجد حتى أول الليل، يرافقه نجم "قلب العقرب" الأحمر بالقرب منه في السماء.