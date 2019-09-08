محمد مجدي قفشة.. هازارد الأهلي والدوري المصري

حسم النادي الأهلي صفقة انتقال محمد مجدي قفشة صانع ألعاب نادي بيراميدز، ليصبح بذلك لاعب إنبي السابق هو ثالث صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأشاد الجميع بهذه الصفقة نظرا لكونه لاعب موهوب، ويعاني النادي الأهلى بهذا المركز بل ومنتخب مصر منذ اعتزال محمد أبوتريكة، ووصفه حلمي طولان مدرب الزمالك السابق بهازارد الكرة المصرية، ويكشف صدى البلد أبرز المعلومات عن اللاعب:





بداياته:

بدأ محمد مجدي لعب كرة القدم في التاسعة من عمره عبر بوابة نادي إنبي، وانضم لقطاع الناشئين بالنادي .





ترعرع "قفشة" داخل أروقة إنبي، في جميع المراحل السنية، وفي منتصف رحلته مع الفريق البترولي، انضم لمنتخب القاهرة، ومن ثم وقع عقدًا مع الفريق البترولي مقابل 12 ألف جنيه في الموسم.





بدأت مسيرة محمد مجدى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، وكان عمره حينها 15 عامًا و10 أشهر، حين لعب أمام الجونة، وفاز الفريق البترولي بهدف نظيف صنعه "قفشة" .





انتقل الى الرجاء المطروحي عام 2014 لمدة سنة على سبيل الإعارة، ثم عاد إلى إنبي مرة أخرى، ومن ثم انتقل إلى فريق بيراميدز وقدم مستويات طيبة مع الفريق قبل أن ينتقل للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات.





أرقامه:

لعب محمد مجدي في إنبي نحو 69 مباراة، بواقع 4.424 دقيقة، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 8 آخرين، كما خاض تجربة قصيرة في صفوف الرجاء المطروحي، لعب معهم 18 مباراة بواقع 1.401 دقيقة سجل هدفين وصنع 4 آخرين.





وفي الموسم الماضي، كان قفشة حديث الشارع الكروي المصري، حيث كان محط أنظار الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، ونجح الأخير بضم اللاعب في صفقة قدرت بنحو 35 مليون جنيه، ولعب مع بيراميدز 24 مباراة بواقع 1.599 دقيقة، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7 آخرين.





مثله الأعلى:





تحدث "قفشة" عن مثله الأعلى عالميًا، قائلًا أنه يعشق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (نجم يوفنتوس الإيطالي)، وفي الوقت نفسه يميل إلى البلجيكي إيدين هازارد (نجم ريال مدريد الإسباني)، في ظل ما يردده البعض حول تشابه طريقة أدائه معه، مشيرًا إلى أن فريقه المفضل أوروبيا ريال مدريد، كما أن طموحه وأمنية حياته أن يصبح لاعبًا في الدوري الإسباني أو الإيطالي.