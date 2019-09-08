ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد مجدي قفشة.. هازارد الأهلي والدوري المصري

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:32 م
محمد مجدي قفشة
محمد مجدي "قفشة"
القسم الرياضي
حسم النادي الأهلي صفقة انتقال محمد مجدي قفشة صانع ألعاب نادي بيراميدز، ليصبح بذلك لاعب إنبي السابق هو ثالث صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأشاد الجميع بهذه الصفقة نظرا لكونه لاعب موهوب، ويعاني النادي الأهلى بهذا المركز بل ومنتخب مصر منذ اعتزال محمد أبوتريكة، ووصفه حلمي طولان مدرب الزمالك السابق بهازارد الكرة المصرية، ويكشف صدى البلد أبرز المعلومات عن اللاعب:


بداياته:
بدأ محمد مجدي لعب كرة القدم في التاسعة من عمره عبر بوابة نادي إنبي، وانضم لقطاع الناشئين بالنادي .


ترعرع "قفشة" داخل أروقة إنبي، في جميع المراحل السنية، وفي منتصف رحلته مع الفريق البترولي، انضم لمنتخب القاهرة، ومن ثم وقع عقدًا مع الفريق البترولي مقابل 12 ألف جنيه في الموسم.


بدأت مسيرة محمد مجدى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، وكان عمره حينها 15 عامًا و10 أشهر، حين لعب أمام الجونة، وفاز الفريق البترولي بهدف نظيف صنعه "قفشة" .


انتقل الى الرجاء المطروحي عام 2014 لمدة سنة على سبيل الإعارة، ثم عاد إلى إنبي مرة أخرى، ومن ثم انتقل إلى فريق بيراميدز وقدم مستويات طيبة مع الفريق قبل أن ينتقل للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات.


أرقامه:
لعب محمد مجدي في إنبي نحو 69 مباراة، بواقع 4.424 دقيقة، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 8 آخرين، كما خاض تجربة قصيرة في صفوف الرجاء المطروحي، لعب معهم 18 مباراة بواقع 1.401 دقيقة سجل هدفين وصنع 4 آخرين.


وفي الموسم الماضي، كان قفشة حديث الشارع الكروي المصري، حيث كان محط أنظار الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، ونجح الأخير بضم اللاعب في صفقة قدرت بنحو 35 مليون جنيه، ولعب مع بيراميدز 24 مباراة بواقع 1.599 دقيقة، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7 آخرين.


مثله الأعلى:


تحدث "قفشة" عن مثله الأعلى عالميًا، قائلًا أنه يعشق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (نجم يوفنتوس الإيطالي)، وفي الوقت نفسه يميل إلى البلجيكي إيدين هازارد (نجم ريال مدريد الإسباني)، في ظل ما يردده البعض حول تشابه طريقة أدائه معه، مشيرًا إلى أن فريقه المفضل أوروبيا ريال مدريد، كما أن طموحه وأمنية حياته أن يصبح لاعبًا في الدوري الإسباني أو الإيطالي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد..صورة توقيع مجدي قفشة على عقود الانتقال للأهلي

نجم الزمالك ينضم لـ بيراميدز .. ومخطط لإفساد انضمام قفشة للأهلي

التفاصيل الكاملة لـ صفقة مجدي قفشة.. رغبة اللاعب تنصر الأهلي على الزمالك.. ومطالب من بيراميدز لإنهائها

بعد حسم الصفقة.. محمد مجدي قفشة يصل إلى النادي الأهلي بالجزيرة

5 لاعبين في مركزه.. ماذا سيضيف محمد مجدي قفشة لـ الأهلي

بعد اقترابه من الزمالك.. 7 معلومات لا تعرفها عن المحارب عمرو مرعي

ترشيحاتنا

عرسان جداد ومد ايده عليا.. حبس ربة منزل طعنت زوجها بعد وصلة هزار بينهما بـ العمرانية

جمال عبد الحميد: هذا اللاعب سيصنع الفارق في مباراة الزمالك وبيراميدز

حتى لا تتعرض لعمليات النصب.. 16 معلومة يجب معرفتها قبل الذهاب لشراء أرض أو عقار

هزيمة مشروع إيران.. السعودية والإمارات تصدران بيانا مشتركا هاما حول اليمن

جمرك هيونداي توسان شامل القيمة المضافة ورسم التنمية

مسئول التمريض بمستشفى العباسية النفسية.. تاجر أعضاء بشرية ومتهم في غسيل أموال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء

بـ شراب شفاف وشورت قصير.. دارين حداد تظهر بـ إطلالة مثيرة

مكشوف الصدر.. ريم مصطفى تستعرض أنوثتها.. والجمهور: سندريلا