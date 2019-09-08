خوفا من البريكست.. انتحار مسنة فرنسية غرقًا

ألقى قاضي تحقيق جنائي اللوم على الـ"بريكست" في وفاة شخص ما للمرة الأولى، وذلك بعد أن انتحرت امرأة فرنسية مسنة تعيش في المملكة المتحدة.



وانتحرت سيدة فرنسية، قضت 50 عاما من حياتها في إنجلترا، بسبب مخاوفها من نجاح صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، بحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.



وقال الزوج البالغ من العمر 74 عاما إنه وزوجته "ماري لويز دافيس" كانا يخططان للرجوع إلى فرنسا لكن زوجته دافيس كانت تشعر بالقلق تجاه البريكست، وأضاف أنها بعد ذلك خرجت من منزلها في 18 مارس ولم يرها أحد مرة أخرى.



وتم العثور على جثة دايفيس بعد اختفائها بيومين في حقل غمرته الفيضانات، وكان ذلك قبل تسعة أيام من تاريخ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.



وأضافت الصحيفة أن دايفيس كان لها تاريخ من الاكتئاب وضعف الحالة المزاجية وكانت مهتمة بمتابعة صفقة الـ"بريكست"، كما أنها كانت قد فقدت حيوانها الأليف قبل وفاتها بأيام.



وكشف فحص ما بعد الوفاة أنها توفيت بسبب آثار الغرق.

