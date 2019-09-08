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ديني

الإفتاء تحدد وقت صلاة قيام الليل.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:00 م
وقت صلاة قيام الليل
وقت صلاة قيام الليل
الفكر الديني
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يشترط فى صلاة قيام الليل وقت معين منه، فتبدأ الصلاة بعدَ انتهاء صلاةِ العشاء إلى طلوع الفجر الثّاني.

وأضاف «شلبي» فى إجابته عن سؤال: «متى أصلي قيام الليل؟»، أن أفضل وقت لصلاة قيام الليل هي أنت تكون في الثّلث الأخير من اللّيل، مستشهداَ بما جاء في الحديث الصّحيح عن النّبي- صلى الله عليه وسلم- قوله: (أحَبُّ الصّلاة إلى الله صلاة داود عليه السّلام، وأحَبُّ الصّيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف اللّيل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا ويُفطر يومًا).

وأشار إلى أن صلاة الليل مستحبة فى حق العبد، فهى تزيد من إيمانُ العبد؛ فتزداد رغبتُه في مناجاة ربه، والوقوفِ بين يديه، والتلذّذ بعبادته، بجانب أدائه للفرائض الخمس الأساسية.

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