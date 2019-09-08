4 نجوم يغيبون من باريس سان جيرمان قبل لقاء ريال مدريد بدوري الأبطال

يعاني فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من الغيابات قبل لقاء ريال مدريد الإسباني على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



صدمة لـ توخيل قبل لقاء ريال مدريد

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عدم قدرة المدرب الألماني توماس توخيل بالاعتماد على أربعة من نجومه خلال مباراة ريال مدريد، حيث يغيب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في المباراة بسبب إصابته في الفخذ الأيسر.



قلق في باريس سان جيرمان

والإصابات لم تقتصر على مبابي حيث يغيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الموقوف منذ طرده ضد مانشستر يونايتد الموسم الماضي، إضافة إلى الثنائي الألماني ثيلو كيرير وجوليان دراكسلر.



ويستضيف باريس سان جيرمان على أرضه فريق ستراسبورغ يوم 14 سبتمبر من الشهر الجاري الدوري الفرنسي، ثم يستقبل ريال مدريد على ملعب "بارك دي برانس" في افتتاح البطولة الأعرق دوري أبطال أوروبا .



