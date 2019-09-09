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بين الناس

سكان عزبة البنك فى بنى سويف يشكون من انقطاع المياه

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:02 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن سليم سيد الجالى ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع مياه الشرب عن منطقة عزبة البنك التابعة لمركز الفشن ببنى سويف

وقال فى رسالته : يعانى سكان عزبة البنك التابعة لمركز الفشن ببنى سويف من انقطاع مياه الشرب , وتم عمل العديد من الشكاوى ولا أحد يستجيب وهذا رقم تليفونى للتواصل 01225353788 علما بأننا منذ أكثر من 3 شهور لا نرى المياه إلا ساعة واحدة فى اليوم خلال الـ 24 ساعة وقدمنا بلاغات عن طريق الخط الساخن 125 دون جدوى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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