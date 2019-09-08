أحمد موسى: أردوغان يبتز أوروبا بـ 40 مليار دولار مقابل استضافة لاجئين سوريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجب طيب أردوغان حصل من الدول الأوروبية على 6 مليارات دولار؛ من أجل استضافة اللاجئين السوريين في تركيا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى ، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أردوغان طالب الدول الأوروبية بالحصول على 40 مليار دولار من أجل استكمال عملية استضافة اللاجئين السوريين وهدد بإرسال مليون مهاجر إلى الدول الأوروبية في عملية ابتزاز للقارة العجوز.





وكشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن أردوغان ذكر أنه حصل على 3 مليارات دولار من أوروبا حتى الآن وخرج مسئول أوروبي ليكذب تصريحات أردوغان وقال إنه حصل على 6.200 مليار دولار، قائلا «أكيد الـ 3 مليارات دولار فارق المبلغ، أردوغان حطهم في الحصالة بتاعته».



