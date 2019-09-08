ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة الأسنان: لن نقبل خريجي الكليات ما بعد 2013

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:57 م
نقابة الأسنان ..
نقابة الأسنان .. لن نقبل خريجي الكليات ما بعد 2013
محمد غالي
قال الدكتور هشام عبد الناصر، الامين العام المساعد لنقابة الاطباء الاسنان، ان قرار وقف قيد خريجي كليات الأسنان التي نشأت بعد عام 2013 بالنقابة، جاء بعد قرار الجمعية العمومية.

وأكد عبد الناصر، في تصريحات لصدي البلد، ان قرار الوقف جاء بعد زيادة اعداد اطباء الاسنان عن المعدل العالمي، مضيفا انه يوجد اكثر من 65 ألف طبيب دون الدفعات الجديدة التي تنتهي من سنة الامتياز هذا العام ويتم التقديم للنقابة في شهر أكتوبر القادم.

وأوضح الامين المساعد، انه حتي الان موقف النقابة تجاه الخريجين لن يتغير إلا بقرار جمعية عمومية، أو رفع دعوي قضائية علي النقابة.

وأفاد عبد الناصر، أن معدل الخريجين تعدي 3 أضعاف المعدل العالمي، طبيب لكل 2000 مواطن وبعمل زيارة سنوية، مضيفا أن المعدل المصري يزيد فيه الأطباء الأسنان بحوالي 15 ألف طبيب.

ويذكر أن عدد كليات طب الأسنان الحكومية والخاصة بلغ حوالي 38 كلية، وهو أعلى معدل لكليات طب أسنان مقارنة بعدد السكان في العالم، وبريطانيا بها 28 كلية، والهند 22 كلية، والصين 28 كلية، والولايات المتحدة 30 كلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأطباء تستنكر انتشار دبلومات التغذية الطبية والعلاجية وتصفها بأنها اعتداءات سافرة من قبل المراكز الصحية والتجميلية.. وتحذر طلاب الثانوية والشهادات المعادلة الراغبين في الالتحاق بتلك المراكز

نقابة الأسنان: مؤتمر EDSIC 2019 يواكب استراتيجية مصر 2030 لتطوير القطاع الطبي

الأسنان.. حوار مجتمعي لرفض قيد خريجى 6 كليات

أطباء الاسنان.. الأعداد الزائدة من الخريجين قنبلة موقوتة

أطباء الأسنان.. امتحان تجريبي لحصول الخريجين على تراخيص مزاولة المهنة

الأسنان.. انخفاض نسبة القبول بالجامعات إلى 70% خطر على المهنة.. حوار مجتمعي لرفض قيد خريجى 6 كليات.. امتحان تجريبي لحصول الخريجين على تراخيص مزاولة المهنة

ترشيحاتنا

4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الأحد

اضرار القهوة على القلب .. ماذا يحدث لجسمك بعد شرب فنجان منها

فقد ذراعيه بسبب الكرة.. إبراهيم محيسن يظهر في مران الأهلي | شاهد

أول ظهور لـ فايلر مع أسرته بعد التعاقد مع النادي الأهلي .. شاهد

خطوة تركي آل الشيخ المقبلة.. هل ينافس ألميريا برشلونة وريال مدريد فى الليجا

المستشفى يفتح أبوابه .. مصاب جديد في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور

اللي براسي عملته.. نوال الزغبي بأطلالة صيفية على السوشيال ميديا