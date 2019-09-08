نقابة الأسنان .. لن نقبل خريجي الكليات ما بعد 2013



وأفاد عبد الناصر، أن معدل الخريجين تعدي 3 أضعاف المعدل العالمي، طبيب لكل 2000 مواطن وبعمل زيارة سنوية، مضيفا أن المعدل المصري يزيد فيه الأطباء الأسنان بحوالي 15 ألف طبيب.



ويذكر أن عدد كليات طب الأسنان الحكومية والخاصة بلغ حوالي 38 كلية، وهو أعلى معدل لكليات طب أسنان مقارنة بعدد السكان في العالم، وبريطانيا بها 28 كلية، والهند 22 كلية، والصين 28 كلية، والولايات المتحدة 30 كلية.



قال الدكتور هشام عبد الناصر، الامين العام المساعد لنقابة الاطباء الاسنان، ان قرار وقف قيد خريجي كليات الأسنان التي نشأت بعد عام 2013 بالنقابة، جاء بعد قرار الجمعية العمومية.وأكد عبد الناصر، في تصريحات لصدي البلد، ان قرار الوقف جاء بعد زيادة اعداد اطباء الاسنان عن المعدل العالمي، مضيفا انه يوجد اكثر من 65 ألف طبيب دون الدفعات الجديدة التي تنتهي من سنة الامتياز هذا العام ويتم التقديم للنقابة في شهر أكتوبر القادم.وأوضح الامين المساعد، انه حتي الان موقف النقابة تجاه الخريجين لن يتغير إلا بقرار جمعية عمومية، أو رفع دعوي قضائية علي النقابة.