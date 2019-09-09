فتح باب التقديم بمركز التعليم الإلكتروني في جامعة القاهرة اليوم

أعلنت إدارة مركز جامعة القاهرة للتعليم الإلكتروني عن فتح باب التسجيل للعام الجامعى 2020/2019 للفصل الدراسى سبتمبر 2019 للالتحاق ببرنامج بكالوريوس التجارة للحصول على درجة بكالوريوس التجارة المهني علوم الأعمال بنظام التعليم المدمج.



وتتضمن الدراسة تخصصات تتوافق مع متطلبات سوق العمل كتخصص إدارة الأعمال (إدارة المؤسسات الخدمية- الإدارة الدولية-ريادة الاعمال- إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة -التسويق -إدارة الموارد البشرية -التمويل والاستثمار-إدارة الأعمال) محاسبة (محاسبة مالية - محاسبه تكاليف -المراجعة).





وبرنامج التربية رياض الأطفال للحصول على بكالوريوس التربية للطفولة المبكرة أقسام تربية طفولة مبكرة أو إعداد معلمات مرحلة رياض الأطفال و إعداد معلمات روضات مدارس اللغات والمدارس الدولية وكذلك تربية خاصة لإعداد معلمات الأطفال ذوى صعوبات الإعاقة العقلية، و لكلية الآداب أقسام ترجمة انجليزية - النشر - علم الاجتماع -علم النفس - التاريخ.



تقبل التحويلات من الجامعات المختلفة ومن الجامعات المصرية للتعليم المفتوح والمدمج ونوه المركز على غلق باب للتسجيل يوم 10 أكتوبر المقبل.