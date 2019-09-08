ركلات الترجيح تؤهل الحرس إلى نهائي دورة الجونة على حساب أسوان ..فيديو

صعد فريق حرس الحدود إلى نهائي دورة الجونة الودية بعد تحقيقه فوزًا صعبًا على أسوان بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات دورة الجونة الودية التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.



تقدم حرس الحدود عن طريق محمد عبد الفتاح تاحا، قبل أن يتعادل أسوان عن طريق أحمد عبد الظاهر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.



وفي الشوط الثاني سجل حسن طارق هدف التقدم لأبناء الجنوب، قبل أن يتعادل الفريق العسكري في الوقت القاتل بهدف لعلي محمد علي.



وفي ركلات الترجيح استطاع حرس الحدود أن يحسم اللقاء لصالحه ليلتقي مع الجونة في نهائي الدورة بعد غد، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، فيما يلعب أسوان مع مصر المقاصة على المركز الثالث.

