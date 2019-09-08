ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ركلات الترجيح تؤهل الحرس إلى نهائي دورة الجونة على حساب أسوان ..فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:42 م
حرس الحدود واسوان
حرس الحدود واسوان
عمرو ابوبكر
صعد فريق حرس الحدود إلى نهائي دورة الجونة الودية بعد تحقيقه فوزًا صعبًا على أسوان بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات دورة الجونة الودية التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

تقدم حرس الحدود عن طريق محمد عبد الفتاح تاحا، قبل أن يتعادل أسوان عن طريق أحمد عبد الظاهر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني سجل حسن طارق هدف التقدم لأبناء الجنوب، قبل أن يتعادل الفريق العسكري في الوقت القاتل بهدف لعلي محمد علي.

وفي ركلات الترجيح استطاع حرس الحدود أن يحسم اللقاء لصالحه ليلتقي مع الجونة في نهائي الدورة بعد غد، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، فيما يلعب أسوان مع مصر المقاصة على المركز الثالث.

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 11 شخصا في حادثي سير بالقليوبية

أول ظهور لـ فايلر مع أسرته بعد التعاقد مع النادي الأهلي .. شاهد

قيادة كبيرة.. أحمد موسى: مفاجأة تزلزل كيان الإخوان خلال ساعات

يوسف أوباما يحرز هدف الزمالك الأول فى مرمى بيراميدز.. فيديو

نهائى كأس مصر.. رسالة نارية من شوبير بعد فوز الزمالك بالبطولة

بحجم برج خليفة.. كويكب ضخم يهدد الأرض بدمار شامل في 14 أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مميزة ببلوزة بيضاء.. كارمن سليمان بإطلالة كاجول في حفلتها

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور