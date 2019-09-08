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رياضة

12 لاعبا يتوجون ببطولة كأس مصر رغم رحيلهم عن الزمالك.. تعرف عليهم

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:30 م
شيكابالا
شيكابالا
إسماعيل محمود
توج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة 27 في تاريخه ، بعد اكتساحه لنادي بيراميدز بثلاثية نظيفة ، في المباراة النهائية التي جمعت الناديين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ورفع محمود عبدالرازق شيكابالا كأس مصر بصفته قائدًا للزمالك، بعد عودته هذا الصيف لانتهاء إعارته لنادي أبولون اليوناني.

وشهدت قائمة الزمالك للمباراة 21 لاعبًا ، بالإضافة لـ 6 لاعبين مستبعدين ، نالوا جميعًا الميدالية الذهبية ، لكنهم ليسوا الوحيدين المتوجين بتلك البطولة ، فهناك 12 لاعبًا آخرين توجوا باللقب رغم رحيلهم عن النادي ، فاللائحة تنص على أحقية أي لاعب بالحصول على الميدالية الذهبية إذا شارك في مباراة واحدة في البطولة.

ويعرض صدى البلد قائمة اللاعبين الذين توجوا بالبطولة رغم رحيلهم عن نادي القلعة البيضاء.

أيمن حفني - محمد إبراهيم - بهاء مجدي - كهربا - إبراهيم حسن- كابونجو كاسونجو - كماتشو - محمود عبد العاطي دونجا - عمر صلاح- عماد السيد - أحمد فتوح بالإضافة لمحمود عبدالرحيم جنش والذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

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