شاهد .. القبض على طفل 9 سنوات قتل شابا بالخطأ في فرح

ألقت السلطات السعودية القبض على طفل سعودى يبلغ من العمر 9 أعوام، بعدما تسبب فى قتل شاب بإطلاق عيار نارى خاطئ بأحد الأفراح في محافظة حفر الباطن.



وبحسب إرم نيوز، توفى الشاب على الفور متأثرًا بإصابته بعيار ناري طائش، كان قد أطلقه الفل الذى كان بحوزته سلاح نارى أثناء مشاركته بحفل الزفاف.



وقالت صحيفة ”عكاظ“ السعودية، إن الطفل حاول تقليد الحضور بإطلاق الأعيرة النارية احتفالًا بالعروسين، إلا أن سوء الحظ كان من نصيب أحد الشباب الذى أصابته رصاصة طائشة.



وتم نقل الشاب فورًا إلى مستشفى الملك خالد بحفر الباطن لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.