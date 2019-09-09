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رياضة

شاهد.. كيف احتفل لاعبو الزمالك بالتتويج بكأس مصر للمرة 27 في تاريخه؟

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:30 ص
الزمالك
الزمالك
نور عادل
تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.

أحرز ثلاثية الفارس الأبيض يوسف أوباما هدف وأشرف بن شرقي هدفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورًا لاحتفالات اللاعبين بالكأس داخل استاد الجيش ببرج العرب عقب استلامه وعقب المباراة مباشرة.

وظهر في الصور محمود عبدالرازق شيكابالا وهو يحمل الكأس باعتباره قائد للفريق الأبيض، كما ظهر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

رحيل جروس عن الزمالك
ومن جانبه أكد أمير مرتضى منصور، في تصريحات عقب انتهاء المباراة انه انه هو من طالب مجلس الإدارة برحيل جروس عن النادي أثناء تواجده بالنادي.

وأضاف أمير مرتضى: "الجماهير لا تتمكن من الحكم على كافة الأمور، ولكن احتكاكي الدائم بالفريق يجعلني أكثر قدرة على رؤية العديد من الأخطاء داخل الفريق" مستطردًا:" الانتصارات تؤدي الي اخفاء الاخطاء، وابلغت ادارة النادي بضرورة البحث عن جهاز فني جديد، وذلك أثناء انتصارات الزمالك بالكونفدرالية مع جروس.

* الأهلي يهنئ الزمالك بالفوز بكأس مصر
وعلى الجانب الآخر وجه وجه إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي السابق، ومقدم برنامج ملعب الأهلي عبر قناة النادي الاهلي الفضائية تهنئة خاصة الي نادي الزمالك بتحقيقه لقب كأس مصر لهذا الموسم.

وقال إسلام الشاطر في برنامجه ان الأهلي ودع بطولة كأس مصر على يد فريق بيراميدز، ولكن بسبب الأخطاء التحكيمية الواضحة في المباراة.


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