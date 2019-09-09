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منوعات

تعرف على 10 مميزات في ios 13 قبل طرحه بـ 24 ساعة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:33 ص
صدى البلد
كريم جمال
تستعد شركة آبل الأمريكية للكشف غداّ الثلاثاء 10 سبتمبر فى السابعة مساءً عن حدثها الأبرز، عن أجد نسخة من هاتفه الشهير آيفون، بالإضافة لنظام تشغيلها الأحدث ios 13، والذى يأتى بميزات غير مسبوقة فى تجربة استخدام iphone.

كشفت عدة تقارير تقنية عن أبرز ميزات ios 13 الجديد، نستعرصها فى القائمة التالية، ويعد أبرزها ميزة الوضع الليلى أو Dark mood.

1- خاصية الـ Dark mood أو الوضع الليلى، التى تتيح اللون الٍاسود كبديل عن الأبيض فى واجهة استخدام الهاتف.

2 - تقليل مساحة تحديثات التطبيقات بنسبة 30% بدلًا من المساحات الضخمة المعتادة، كما أن تحديثات لانظام نفسه ستكون أقل مساحة بنسبة 60%.

3- زيادة سرعة فتح التطبيقات بمعدل لاضعف، كما أنه أصبح بالإمكان تحمل أي تطبيق مهما كان حجمه من باقة الإنترنت، بعدما كان مقتصرًا على الواى فاى فقط.

4- اضافة خاصية memojies لكل اصدارات ىيفون التمجهزة للتحديث الجديد، وليس اقتصارها على فئة الـ X فقط.

5- تغيير زاوية الاضاءة فى ميزة العزل ( portrait ) الخاصه بالصور، بالإضافة لحذف الصور المتكررة لتوفير مساحة هاتفك، بالإضافة للبحث بين الصور بالتواريخ بصورة أكثر دقة.

6- إمكانية رد siri بدلًا منك وأنت مشعول بإخباره ذلك.

7- السحب للكتابة أو swipe to type، وهى ميزة جديدة من شأنها جعل الكتابة أسرع وأسهل.

8- زيادة سرعة إستجابة خاصية التعرف على الوجه أو Face ID بنسبة 30%.

9- مشاركة ما تسمعه من أغانى على سماعة air pods مع نفس السماعة لصديقك، بمجرد تلامس الهاتفين الخاصين بكما، كما سماعتين air pods على آيفون واحد.

10- الدخول غلى شبكة الواي فاي من ال control center بدلًا من الذهاب للإعدادات.

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