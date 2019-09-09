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أصل الحكاية

من هو الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود الذي رحل عن الأسرة المالكة بالأمس؟

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:43 م
الديوان الملكي
الديوان الملكي
ميــــــــــــس رضــــــــــا
شكل نبأ وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود صدمة في العالم العربي والإسلامي، عقب إعلان الديوان الملكى بالمملكة العربية السعودية وفاته فى ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد.


وأصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بيانًا أعلن من خلاله وفاة أحد أمراء العائلة المالكة وهو الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.



من هو الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود:


الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي هو نجل الأمير فهد بن مشاري الأمير السابق لمنطقة القصيم، والذي اصطحبه الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة خاصة الحجاز.


ولد فيصل بن فهد فى الرياض وهو من مواليد عام 1365 هجرية والموافق 1946 ميلادية.

عين الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود في عام 1403هـ منصب رئيس عام لرعاية الشبان.

تلقى تعليمه الإبتدائي والمتوسط والثانوي بمدارس الرياض الحديثة، وانهى تعليمه الجامعي في العام الدراسي 1389 ـ أو 1390 ، "1970 م".

تولى الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي منصب نائب الرئيس العام لرعاية الشباب وذلك عام 1391هـ ، والذي تقلد وقتها أيضًا عدة مناصب أبرزها رئيس الاتحاد العربي السعودي لرياضة كرة القدم. ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ورئاسة الاتحاد السعودي لرياضة المعوقين.

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