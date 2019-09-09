فايلر يطمئن على حجم إصابة نجم الأهلى

يطمئن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، اليوم على حالة حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الذي غادر «التراي ماتش» الذي أقامه الجهاز الفني للاعبين خلال المران المسائي أمس الأحد؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.





وقال طبيب الأهلي إن اللاعب اشتكى من الإجهاد في العضلة الضامة، وسيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم.



