ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر يطمئن على حجم إصابة نجم الأهلى

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:52 م
حسين السيد
حسين السيد
عبد الحكيم ابو علم
يطمئن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، اليوم على حالة حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الذي غادر «التراي ماتش» الذي أقامه الجهاز الفني للاعبين خلال المران المسائي أمس الأحد؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

وقال طبيب الأهلي إن اللاعب اشتكى من الإجهاد في العضلة الضامة، وسيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم.

يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح بعد غدٍ الأربعاء؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أول طلبات ريينه فايلر من الجهاز الطبي للأهلي

تطعيم فايلر في الأهلي

السويسري فايلر يلقي محاضرة فنية للاعبي الأهلي

اخبار النادي الأهلي اليوم 5-9-2019.. قرار سيادي من فايلر.. كواليس مران المدرب الجديد.. وتعليق مثير من أزارو

تقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة كانو سبورت

فايلر يجتمع مع لاعبي الأهلي في نهاية المران المسائي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء توجه رسالة لـ المشككين في صحة أحاديث فضل الجيش المصري

آخر ما قاله محافظ الإسماعيلية قبل تقديم استقالته (تفاصيل)

بعد مباراة بيراميدز .. مرتضى منصور يعانق شيكابالا ..فيديو

يغفلها الكثيرون.. استخدامات أخرى مذهلة لمقبس ولاعة السجائر بسيارتك

شاهد.. نجم الأهلي السابق يلتقط سيلفي مع جماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

هل الاحتفال في يوم عاشوراء بأكل البط والعاشورة بدعة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشقة للموضة .. 20 صورة تكشف أناقة هند رضا في عيد ميلادها

الجينز المقلوب ومانيكير الفاكهة .. اعرف أغرب صيحات الموضة صيف 2019

تألقت بالأسود.. ظهور مميز لـ نيكول كيدمان في العرض الخاص لفيلمها The Goldfinch بمهرجان تورنتو