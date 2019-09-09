كهرباء شرق الغربية: انقطاع التيار عن مناطق سكنية للصيانة غدا

أعلنت شركة كهرباء شرق محافظة الغربية، اليوم فصل التيار الكهربي غدا الثلاثاء من الساعه 12 منتصف ليل الاثنين وحتى الساعة 11 ظهر الثلاثاء لإجراء أعمال الصيانه من المحول رقم (3) بمحطة محولات سمنود الجديده .



صرح بذلك المهندس أشرف الحسيني رئيس القطاع، لافتا أنه سيتم فصل التيار الكهربي بهدف تكبير المحول مشيرا أنه سيتم فصل التيار الكهربائي خلال هذه الفترة عن مناطق خطوط الريف الآتية (بسمنود) ميت عساس 3 – الناصرية .



وأشار رئيس القطاع ، إلى أنه سيتم قطع التيار عن مناطق الريف منها لوحة أبوعلي: (بالمحلة الكبرى) - محلة أبوعلي - السلندرات 1 و2 - نادي المعلمين (بالمحلة) - مركز شرطة المحلة .



كما أهاب رئيس القطاع بالمواطنين القاطنين بذات المناطق لتدبير كافة احتياجاتهم خلال فترة أعمال الصيانه.