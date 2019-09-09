السيسي يوجه بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري على أساس رؤية شاملة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة.



وأضاف المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقلة نوعية لمستقبل الأداء الحكومي الحديث كما وجه الرئيس بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية المتميزة.