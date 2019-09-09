ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يوجه بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري على أساس رؤية شاملة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:43 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة.

وأضاف المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقلة نوعية لمستقبل الأداء الحكومي الحديث كما وجه الرئيس بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية المتميزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. السيسي يوجه بتقديم أفضل الخدمات للعاصمة الإدارية وتعزيز التجارة مع أمريكا

السيسي يوجه بالاستمرار في توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية

السيسي يوجه بسرعة إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية

السيسي يوجه باستخدام أحدث التقنيات لتنفيذ مشروعات الانتقال للعاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

حوادث ومرض وهمي.. فنانون متهمون بالكذب والفبركة على الجمهور من أجل التريند

بعد العملية الجراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ الشيخ طه إسماعيل

تفاصيل حديث شيكابالا مع نجم بيراميدز الباكى عقب خسارة الكأس

بخطين حمر .. مرتضى منصور يرد على هتافات جمهور الزمالك ..فيديو

مسئول بيراميدز السابق يحتفل بفوز الزمالك بلقب كأس مصر .. شاهد

شاهد .. فرج عامر يوجه رسالة لـ نادي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 22 عاما على وفاتها..الأميرة ديانا حاضرة بعرض نيويوركي

كل يوم صورة .. ريم مصطفى بنفس الفستان تثير هوس متابعيها

بـ فرو وفستان غريب..أصالة فى إطلالة جديدة