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فن

عائشة بن أحمد بـ فستان قصير على الـ بيتش باجى.. والجمهور: إطلالة ولا أروع

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:02 م
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
القسم الميدانى
نشرت اليوم الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام علي البحر وهي تقود " بيتش باجي".

وارتدت عائشة بن أحمد في الصورة فستان روز قصيرا.

وعلقت عائشه علي الصور قائلة:
"الحمد الله يا ربي على كل شئ عطيتهولي في الدنيا هذه
الحمد الله على نعمة الطبيعة و جمالها و سحرها
الحمد الله على القلب الي عطيتهولي بش نعرف نحب بيه
الحمد الله على العائلة الي خلقتني فيها بش طلعوني كيما انا، بالباهي و الخايب متاعي.
الحمد الله على النفس الي نتنفس فيه
حياتنا بسيطة، لكنها كريمة.

وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي:
" جمالك كتير طبيعي "

" ماشاالله عليكي كتير بحبك "

"شو هالجمال الله يحرسك "

" وحشتينا شو اخراعمالك؟"

"اطلاله ولا اروع "

يذكر أن الفنانة عائشة بن أحمد شاركت في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعلي ربيع وزينة من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

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