عائشة بن أحمد بـ فستان قصير على الـ بيتش باجى.. والجمهور: إطلالة ولا أروع

نشرت اليوم الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام علي البحر وهي تقود " بيتش باجي".وارتدت عائشة بن أحمد في الصورة فستان روز قصيرا.وعلقت عائشه علي الصور قائلة:"الحمد الله يا ربي على كل شئ عطيتهولي في الدنيا هذهالحمد الله على نعمة الطبيعة و جمالها و سحرهاالحمد الله على القلب الي عطيتهولي بش نعرف نحب بيهالحمد الله على العائلة الي خلقتني فيها بش طلعوني كيما انا، بالباهي و الخايب متاعي.الحمد الله على النفس الي نتنفس فيهحياتنا بسيطة، لكنها كريمة.وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي:" جمالك كتير طبيعي "" ماشاالله عليكي كتير بحبك ""شو هالجمال الله يحرسك "" وحشتينا شو اخراعمالك؟""اطلاله ولا اروع "يذكر أن الفنانة عائشة بن أحمد شاركت في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعلي ربيع وزينة من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.