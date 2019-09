عائشة بن أحمد بـ فستان قصير على الـ بيتش باجى.. والجمهور: إطلالة ولا أروع

View this post on Instagram

الحمد الله يا ربي على كل شئ عطيتهولي في الدنيا هذه الحمد الله على نعمة الطبيعة و جمالها و سحرها الحمد الله على القلب الي عطيتهولي بش نعرف نحب بيه الحمد الله على العائلة الي خلقتني فيها بش طلعوني كيما انا، بالباهي و الخايب متاعي. الحمد الله على النفس الي نتنفس فيه ....... حياتنا بسيطة، لكنها كريمة