أول تعليق من دينية البرلمان بعد إلغاء السعودية رسوم تكرار العمرة

توجه اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب بالشكر للمملكة العربية السعودية وكذلك محكمة القضاء الإدارى المصرى العادل على قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة، إضافة إلى قيام الحكومة بإنشاء بوابة العمرة المصرية بمجلس الوزراء.



وأوضح شكرى الجندى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار محكمة القضاء الإدارى بشأن إلغاء رسوم تكرار العمرة وقدرها 2000 ريال سعودي والصادر خلال شهر مايو الماضي لم يتم تطبيقه إلى الآن، مطالبا الحكومة بسرعة تطبيقه.



وأضاف عضو لجنة السياحة أن العمرة تكسب المصريين روحانيات عظيمة وتجدد الصحوة داخل ضمير ووجدان كل معتمر وتحثه على التفانى والإخلاص فى العمل بما يعود بالنفع على المجتمع.



"قرار بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة"، هذا ما أعلن عنه أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بنتن



ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن وزير الحج والعمرة قوله إن قرار إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030".



وأشار إلى أن هذا قرار إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة" يأتي "وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان.



وأضافت صحيفة عكاظ أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى المضي قدما في تطوير الأنظمة تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها ما يتعلق بالحج والعمرة والزيارة والمرور، إذ تستعد الديار المقدسة لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، عطفا على التوسع في الخدمات المقدمة الحجاج سنويًا، إضافة إلى التسهيلات التي ستتم لخدمة الزائرين للمملكة.