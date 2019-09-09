7 رسائل نارية لـ مرتضى منصور بعد الفوز بـ الكأس.. وفاة جروس وتهنئة تركي والخطيب لسه هيتعلم أبرزها

أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سعادته الغامرة بعد تتويجه بلقب كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب برج العرب.



وقال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" إن تتويج الزمالك بالكأس بمثابة شهادة وفاة كريستيان جروس، ماذا كان يفعل جروس؟، ميتشو مدرب محترم ونمتلك لاعبين مميزين للغاية".



وتابع: "تركي آل الشيخ مالك بيراميدز السابق قام بإرسال تهنئة لي بعد التتويج بالكأس، وأيضا سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد رجل محترم وقام بتوجيه التهنئة لي بعد المباراة".



وأضاف: "لأول مرة منذ زمن بعيد يفوز الزمالك بكأس مصر دون أن يدخل مرماه أي هدف، أشكر جماهير الزمالك المحترمة، وأيضا العدد الذي حضر مع بيراميدز كان ملتزما، اليوم كان مثاليا".



وتابع: "أبارك لجماهير الزمالك المحترمة والملتزمة، بعض جماهير الزمالك حاولت الخروج عن النص بتوجيه السباب لصالح وطارق سليم رحمهما الله، لكن طالبتهما بالتوقف".



وأضاف: "مع احترامي لمحمود الخطيب رئيس الأهلي، أنا رئيس نادي منذ 14 عاما، لدي دكتوراه في الرئاسة، لكن الخطيب مازال سنة أولى، بالتأكيد سيتعلم في المستقبل".



وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تلقيه مكالمة من المهندس خالد الدرندلى عضو مجلس إدارة النادي الأهلى عقب الفوز بكأس مصر أمس.



وقال مرتضى منصور : تلقيت مكالمة من المهندس خالد الدرندلى ولم أكن أعرف المتصل، وأخبرنى بأنه تلقى رسالة سباب وشتائم عبر هاتفه من رقمى، وهو الأمر الذى نفيته له تماما وتأكد من ذلك.



وأشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى أنه هناك من سرق رقم هاتفه عن طريق التهكير ويرسل منه رسائل إلى مسئولين فى الدولة والرياضة تحتوى على عبارات مسيئة وأنه أبلغ أجهزة الدولة المختصة بالأمر، محذرا من إثارة الفتن بين الأندية والجماهير بسبب تلك الرسائل المسيئة.



وحذر مرتضى منصور الثنائى ممدوح عباس وهانى العتال من اللعب بالنار على حد وصفه متهما الثنائى بالوقوف وراء عملية القرصنة على هاتفه ومشيدا بالمهندس خالد الدرندلى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى لتفهمه الأمر بأدب جم.

