الأهلي يهزم قطر في بطولة تنس الطاولة

توج الفريق الأول لرجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، بلقب البطولة العربية رقم 31 والتي أقيمت بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 3 وحتى 9 سبتمبر الجاري.
وحصد "المارد الأحمر" اللقب عقب تخطيه عقبة نادي قطر القطري بنتيجة 3 - 2.
ومثل الأهلي في البطولة 4 لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي.
ويقود جهاز تنس الطاولة، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريا.
وحصد "المارد الأحمر" اللقب عقب تخطيه عقبة نادي قطر القطري بنتيجة 3 - 2.
ومثل الأهلي في البطولة 4 لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي.
ويقود جهاز تنس الطاولة، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريا.