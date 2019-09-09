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رياضة

الأهلي يهزم قطر في بطولة تنس الطاولة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:44 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
توج الفريق الأول لرجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، بلقب البطولة العربية رقم 31 والتي أقيمت بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 3 وحتى 9 سبتمبر الجاري.

وحصد "المارد الأحمر" اللقب عقب تخطيه عقبة نادي قطر القطري بنتيجة 3 - 2.

ومثل الأهلي في البطولة 4 لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي.

ويقود جهاز تنس الطاولة، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريا.

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