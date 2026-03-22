قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس غدا.. استمرار الأجواء باردة وفرص أمطار ببعض المحافظات
إيران تهدد بقطع الكهرباء عن الخليج حال قصف أمريكا محطات الطاقة
عراقجي: تسرب كميات كبيرة من المواد المشعة حال الهجوم على محطة بوشهر
البرلمان العربي: إرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية
تصعيد نووي خطير.. إيران تحذر من كارثة إشعاعية وتطالب بتحرك دولي عاجل
تصحيح المسار.. بيان عاجل من الأهلي بعد زلزال الخسارة من الترجي
رقابة مشددة ودعم للمزارعين.. تحركات مكثفة لوزارة الزراعة خلال العيد
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم بهدفين نظيفين على أوتوهو في الكونفدرالية
تنفيذًا لتوجيهات رئاسية.. "التعليم" يتصدر أولويات موازنة "2026-2027"
بعد توديع دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي: إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة
تنبيه جوي: نشاط للرياح الترابية بالجنوب وأمطار متفرقة تمتد للقاهرة
الزمالك يسجل الهدف الأول في مرمى أوتوهو برأسية حسام عبد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رقابة مشددة ودعم للمزارعين.. تحركات مكثفة لوزارة الزراعة خلال العيد

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مجموعة من التقارير الدورية من قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات حول سير العمل والتحركات الميدانية المكثفة التي أُجريت اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المديريات والجمعيات والمراكز البحثية والمراقبات لضمان تقديم الخدمات للمزارعين وحماية الأمن الغذائي المصري.

وأشار التقرير الى مواصلة حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، وحملات المرور والمتابعة الميدانية لاي تعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية، بجميع المحافظات من بينها: السويس، الاسماعيلية، الاسكندرية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، والشرقية لقطع الطريق أمام أي محاولة لاستغلال الإجازة في البناء المخالف.

واستعرض التقرير أيضا جهود متابعة الزراعات والأنشطة الزراعية المختلفة والتواصل مع المزارعين، ومتابعة الجمعيات الزراعية، واستمرار توزيع الاسمدة، بمحافظات: المنوفية، الغربية، الدقهلية، ودمياط، والفيوم، حيث تم التأكد من انتظام منظومة صرف الأسمدة وتوافر المخزون بالجمعيات، ومتابعة جاهزية مواقع استلام القمح استعداداً لبدء موسم التوريد في أبريل المقبل، وتفقد مجمعات "حياة كريمة" لتعظيم الاستفادة من القاعات الإرشادية.

وخلال اليوم الثالث لعيد الفطر أيضا، تابع قيادات الوزارة، الاستعدادات المبكرة لزراعة محصول القطن بمحافظة كفر الشيخ، وتوفير التقاوي المعتمدة، فضلا عن متابعة برامج استنباط هجن طماطم مصرية واعدة تتميز بتحمل الإجهاد الحراري ومقاومة الأمراض، لتقليل الاستيراد وتوفير تقاوي محلية عالية الجودة بمحطة بحوث شندويل، إضافة إلى متابعة حقول إكثار تقاوي القمح، الفول، البصل، والعدس بمنطقة النوبارية، لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية قبل موسم الحصاد، إضافة إلى متابعة الإنتاج الحيواني بمحطة بحوث "السرو" بدمياط، في خطوة لتعزيز الثروة الحيوانية وربط البحث العلمي بالإنتاج الفعلي، مع توجيه الباحثين بضرورة التواجد الميداني لنقل التوصيات الفنية للمزارعين.

ووفقا للتقرير أيضا فقد شهدت المنشآت الخدمية البيطرية التابعة للوزارة إقبالاً كبيراً وانضباطاً في الأداء، حيث استقبلت حدائق الحيوان الإقليمية وحديقة الأسماك نحو 67,318 زائر خلال أول يومين من العيد وسط أجواء آمنة، فضلا عن استمرار عمل المستشفيات البيطرية والخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم التعامل الفوري مع بلاغات المواطنين وتقديم الرعاية الطبية للحالات الواردة.

واستعرض التقرير الجهود المكثفة للمراكز والمعامل الرقابية التابعة للوزارة؛ حيث واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، العمل بكامل طاقته خلال أيام العيد، من خلال استلام عينات المحاصيل التصديرية والسوق المحلي وإصدار نتائج التحليل بسرعة ودقة، لضمان استمرارية تدفق الصادرات الزراعية وحماية الصحة العامة. كما كثف معهد بحوث الصحة الحيوانية ومن خلال معاملة الفرعية بالمحافظات والمنافذ الحدودية، عمليات الفحص والاختبارات الدورية ورفع درجة التأهب بالمعامل التابعة له، لمتابعة الحالة الصحية للثروة الحيوانية والداجنة وتقديم الدعم الفني اللازم للمربين، وتأمين سلامة الغذاء ذو الأصل الحيواني المطروح بالأسواق خلال فترة الاحتفالات.

ومن جهته وجه وزير الزراعة  الشكر لكافة العاملين المتواجدين في مواقع العمل خلال العطلة، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في حماية الأراضي الزراعية، وستسخر كافة إمكانياتها البحثية والخدمية لدعم المزارع المصري في كافة ربوع مصر.

الزراعة وزير الزراعة فاروق

ترشيحاتنا

بالصور

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

