نقيب فلاحي بني سويف يطالب بتحويل الزراعة إلى وزارة سيادية.. فيديو

قال أحمد شريف، رئيس مجلس إدارة برايم سويف ونقيب الفلاحين في بني سويف، إن صورة الفلاح ليست وردية، معقبا: «الفلاح متحمل هموم كثيرة، وهو عصب الاقتصاد المصري».





وأضاف "شريف"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «الفلاحين مشاكلهم كثيرة تبدأ من مدخلات الإنتاج وما بعد الحصاد، ومن ثم التسويق»، موضحا: «الفلاح بيتعب وبيشتغل وفي الآخر بيكون الشغل بطريقة عشوائية».





وطالب الدولة بالاتجاه نحو الزراعة التعاقدية، مردفا: «قبل الفلاح ما يزرع أرضه يكون على علم بمصير محصوله وسعره،».





وأشار إلى أن الزراعة التعاقدية سوف تساهم في ترتيب العمل الزراعي، والتنسيق بين المزارعين، مطالبا أن تكون وزارة الزراعة وزارة سيادية إسوة بوزارة الداخلية لمصلحة الدولة والفلاح، حيث إن من لا يمتلك غذاءه لا يمتلك قراره، إضافة أن الزراعة هى عصب الاقتصاد المصري.



