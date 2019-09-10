ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على تفاصيل أسبوع شباب الجامعات الإفريقية بجامعة أسوان

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:52 ص
جامعة أسوان
جامعة أسوان
شاذلى عبد الفتاح
استعدادات متواصلة ومكثفة تبذلها جامعة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستقبال الوفود المشاركة فى أسبوع الجامعات الإفريقية .

ويلقي " صدى البلد " الضوء فى السطوار التالية الضوء على تفاصيل أسبوع الجامعات الإفريقية الذى تشارك فيه وفود 19 دولة أفريقية خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر القادم وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن أسوان هى عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 .

الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان قال إن الدول المشاركة فى أسبوع الجامعات الإفريقية هى نيجيريا وتشاد والصومال ومالى وأفريقيا الوسطى وبنبن ومالاوى والسنغال وتنزانيا والنيجر وأوغندا وسيراليون وغامبيا والجابون والكاميرون وتوجو وليبريا والسودان وكوت ديفوار .

وأشار أحمد غلاب إلى أن أسبوع الجامعات الإفريقية يتضمن أيضًا مشاركة طلاب من 20 جامعة مصرية حيث تم الإنتهاء من إنشاء الملاعب الخماسية والتنس بمقر الجامعة فى صحارى إستعدادًا لهذا الأسبوع .

وأضاف غلاب بأنه بالتوازى مع ذلك جارى إنشاء مدرج لإستاد كرة القدم بسعة 1000 متفرج ، علاوة على إنشاء ملعب للكرة الشاطئية وتأهيل المسرح المغطى والمكشوف لإستضافة الفعاليات الفنية .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسوان يعقد لقاء تحضيريا استعدادًا لأسبوع الجامعات الإفريقية.. صور

بمشاركة 20 جامعة أفريقية و٢٥ مصرية.. أسوان تستعد لاستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية أكتوبر القادم.. صور

19 دولة تشارك فى أسبوع شباب الجامعات الأفريقية بجامعة أسوان

ترشيحاتنا

عدلي القيعي: لا ضمان لنجاح أي مدرب أجنبي مع الأهلي حتى لو كان جوارديولا

عماد أبو هاشم.. قصة اخواني عاد إلى مصر لفضح الجماعة الارهابية.. فيديو

اضرار استخدام مقعد السيارة للطفل الرضيع.. احتياطات يجب اتخاذها

مواجهات وملاعب دور الـ 16 لبطولة العالم لناشئات الطائرة

مدرب حراس الأهلي السابق يكشف تأثير السوشيال ميديا على قرارات مجلس الخطيب

طارق سليمان يكشف عن حقيقة ضغط النادي الأهلي لاستمراره مع فايلر.. فيديو

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

كيف يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

جنش يكشف عن مفاوضاته مع كهربا للانضمام إلى الزمالك.. فيديو

عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. تفاصيل

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

من مندوب مبيعات إلى جراح تجميل.. رحلة 7 سنوات قضاها نصاب مصري في خداع الشرطة الكويتية

دنيا وإيمي سمير غانم يحتفلان بعيد ميلاد رامي رضوان

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان