تعرف على تفاصيل أسبوع شباب الجامعات الإفريقية بجامعة أسوان

استعدادات متواصلة ومكثفة تبذلها جامعة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستقبال الوفود المشاركة فى أسبوع الجامعات الإفريقية .



ويلقي " صدى البلد " الضوء فى السطوار التالية الضوء على تفاصيل أسبوع الجامعات الإفريقية الذى تشارك فيه وفود 19 دولة أفريقية خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر القادم وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن أسوان هى عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 .



الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان قال إن الدول المشاركة فى أسبوع الجامعات الإفريقية هى نيجيريا وتشاد والصومال ومالى وأفريقيا الوسطى وبنبن ومالاوى والسنغال وتنزانيا والنيجر وأوغندا وسيراليون وغامبيا والجابون والكاميرون وتوجو وليبريا والسودان وكوت ديفوار .



وأشار أحمد غلاب إلى أن أسبوع الجامعات الإفريقية يتضمن أيضًا مشاركة طلاب من 20 جامعة مصرية حيث تم الإنتهاء من إنشاء الملاعب الخماسية والتنس بمقر الجامعة فى صحارى إستعدادًا لهذا الأسبوع .



وأضاف غلاب بأنه بالتوازى مع ذلك جارى إنشاء مدرج لإستاد كرة القدم بسعة 1000 متفرج ، علاوة على إنشاء ملعب للكرة الشاطئية وتأهيل المسرح المغطى والمكشوف لإستضافة الفعاليات الفنية .

