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مرأة

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:25 ص
أيمي سمير غانم
أيمي سمير غانم
أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة لها برفقة أختها دنيا وزوجها الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابها على "إنستجرام".

وجاءت الصورة التي نشرتها الفنانة إيمي سمير غانم، رومانسية بدرجة كبيرة، ظهرت دنيا من خلالها وهى تحتضن زوجها وإيمي بجانبها من الجانب الآخر تحتضنها .

وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، في الصورة بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا ذات اللون أسود قط من القماش الستان ،فيما أرتدت إيمي أيضا فستانا من اللون الأسود مكشوف من منطقة الأكتاف، واضعة عليه شال أسود .

واكتملت إطلالتي إيمي ودنياـ بشعرهن المندسل على الأكتاف، ووضع لمسات بسيطة من المكياج الهادئ والبسيط.

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دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

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