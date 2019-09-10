ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بـ العربية فقط.. قرار سعودي بإزالة أي لافتة مكتوبة بـ لغة أجنبية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:42 ص
علم السعودية
علم السعودية
أحمد قاسم
أصدر أمين العاصمة المقدسة بالمملكة العربية السعودية، محمد القويحص، قرارًا يحظر على أصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات، كتابة أي لافتة أو لوحة إعلانية بلغاتٍ أجنبية، موجهًا إياهم بوجوب الكتابة باللغة العربية فقط.

وقال القويحص في تصريحات نقلتها شبكة "أخبار 24" السعودية: "نؤكد على ضرورة التزام الجميع باعتماد الكتابة باللغة العربية وتعريب أسماء المحلات، تفعيلا للقرارات الصادرة بهذا الشأن".

وأضاف: "لن نصدر أي تراخيص لأي منشأة لا تحمل اسمًا عربيًا".

جاء ذلك وفقًا لمذكرة تفاهم وقعتها أمانة العاصمة المقدسة بمدينة مكة المكرمة ومجمع اللغة العربية، وذلك لتحقيق أهدافه المنشودة لخدمة اللغة العربية والمحافظة على هويتها.

ترشيحاتنا

كيف يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

طارق سليمان يكشف عن رسالة مارتن يول عن الأهلي.. ورأيه في بيسيرو

الأهلي يهزم قطر في بطولة تنس الطاولة

أخبار النادي الأهلي اليوم9-9-2019.. الأهلي يهزم قطر.. وهذا موقف ضم محمود كهربا في يناير

جنش يكشف حقيقة هجوم رئيس الزمالك عليه .. فيديو

تركى ال الشيخ يضع التشكيل الفنى لفريق الميريا الإسبانى ..فيديو

مارس الجنس مع ممرضته .. طبيب طنطا رفض الاعتراف بطفله ورماه بمقلب قمامة أمام مسجد

قيادي إخواني منشق عائد إلى مصر يعتذر للرئيس السيسي على الهواء

عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. تفاصيل

جنش يكشف عن مفاوضاته مع كهربا للانضمام إلى الزمالك.. فيديو

موعد مباراة كاس السوبر المصرى بين الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة

صعبانين عليا .. رسالة سب نارية من ريهام سعيد.. اعرف لمن

تعليق فايلر على تتويج الزمالك بكأس مصر بعد ثلاثية بيراميدز

اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

كفانا شحن وعصببة.. شيكابالا يكشف حقيقة اهانته للنادي الأهلي بعد الفوز بكأس مصر

فايلر ينتظر بشرى سارة قبل مباراة السوبر أمام الزمالك.. تفاصيل

المستشار عماد أبو هاشم يكشف سبب انشقاقه عن جماعة الإخوان والعودة لـ مصر.. فيديو

اخبار الحوادث.. القصة كاملة لـ حريق وكالة البلح رعب وهلع واصوات صراخ.. وطبيب طنطا مارس الجنس مع عشيقته وخلص على طفله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص