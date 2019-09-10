بـ العربية فقط.. قرار سعودي بإزالة أي لافتة مكتوبة بـ لغة أجنبية

أصدر أمين العاصمة المقدسة بالمملكة العربية السعودية، محمد القويحص، قرارًا يحظر على أصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات، كتابة أي لافتة أو لوحة إعلانية بلغاتٍ أجنبية، موجهًا إياهم بوجوب الكتابة باللغة العربية فقط.



وقال القويحص في تصريحات نقلتها شبكة "أخبار 24" السعودية: "نؤكد على ضرورة التزام الجميع باعتماد الكتابة باللغة العربية وتعريب أسماء المحلات، تفعيلا للقرارات الصادرة بهذا الشأن".



وأضاف: "لن نصدر أي تراخيص لأي منشأة لا تحمل اسمًا عربيًا".



جاء ذلك وفقًا لمذكرة تفاهم وقعتها أمانة العاصمة المقدسة بمدينة مكة المكرمة ومجمع اللغة العربية، وذلك لتحقيق أهدافه المنشودة لخدمة اللغة العربية والمحافظة على هويتها.



